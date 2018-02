Odpoklic lesene igrače avtobus City Tour Bus

Testiranje je pokazalo, da izdelek vsebuje majhne kroglice, ki jih lahko otrok ob igri da v usta in predstavljajo tveganje za zdravje.

Ma. F., STA

Ljubljana – Zdravstveni inšpektorat RS je iz prodaje odpoklical leseno igračo avtobus City Tour Bus blagovne znamke New Classic toys, ki se prodaja tudi preko spleta. Testiranje je pokazalo, da izdelek vsebuje majhne kroglice, ki jih lahko otrok ob igri da v usta in predstavljajo tveganje za zdravje. Izdelek zato ni skladen z uredbo o varnosti igrač.

Igrača se prodaja na spletni strani finskega distributerja in na drugih spletnih straneh ter je lahko dostopna tudi slovenskim potrošnikom. Številka modela je 11970, EAN koda pa 8718446119706. Izdelek proizvajajo na Kitajskem. Kupce opozarjajo, naj izdelka ne uporabljajo in ga vrnejo prodajalcu, so sporočili z zdravstvenega inšpektorata.