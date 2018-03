Odpoklic suhih fig blagovne znamke Odlično

Šp. B., STA

Ljubljana – Podjetje Hrib je iz prodaje odpoklicalo suhe fige, pakirane v 250-gramski prozorni plastični posodici z etiketo blagovne znamke Odlično. Fige so odpoklicali zaradi suma, da je v pakiranju prisotna plesen, zaradi česar izdelek ni varen za uživanje.

Serijska oznaka izdelka je 090022385-11-516, rok uporabe pa najmanj do 31. maja 2019. Podjetje kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške. Če to ni mogoče, pa naj ga zavržejo, so še sporočili iz podjetja Hrib. Kupci se lahko obrnejo tudi na Slavka Cudermana (031 391 199) ali Boštjana Tadino (070 373 550) iz omenjenega podjetja ter na podjetje s sedežem v Večjem Brdu 8, 3224 Dobje pri Planini. Na sedežu podjetja so na voljo vsak delovni dan od 8. do 13. ure.