Odškodninska upravičenja v primeru prometne ali delovne nezgode

Za dejstva in nasvete smo povprašali podjetje Visoka odškodnina Planinšec.

Kako deluje pri nas sistem odškodninskih terjatev do zavarovalnic?

Najprej se napiše odškodninski zahtevek. Zavarovalnice pri oškodovancih, ki so bili udeleženi v prometnih nezgodah in so končali zdravljenje, pošljejo prvo ponudbo v 14 dneh. Če ta ni sprejemljiva oziroma poštena do stranke, vložimo ugovor nanjo, nato približno v istem roku pridobimo drugo ponudbo. Če tudi ta ni zadovoljiva, napišemo pritožbo na pritožbeno komisijo zavarovalnice, ki ima okvirni rok 30 dni. V pritožbeni komisiji odloča isti referent, ki je obravnaval zadevo, in še dodatno dva zaposlena pri zavarovalnici. Nato je možno vložiti seveda kot najmočnejše sredstvo tožbo na sodišče, ki tudi pretrga zastaralni zakonski rok, ki teče upravičencu do odškodnine od nezgode naprej. Za tožbo se je smiselno odločiti pozneje, saj se s takšnim načinom izognemo nepotrebnim sodnim stroškom ali so ti bistveno nižji, saj so sodne takse nižje, če je vrednost tožbenega zahtevka nižje ovrednotena. Zavarovalnica že ponujeni znesek načeloma ob vložitvi tožbe nakaže kot nesporni del in ga stranka oz. oškodovanec že prejme, tako da se toži le za razliko do pravične višine odškodninskega zneska.

Pri delovnih nezgodah, pri katerih se urejuje na začetku odškodninskega postopka načeloma šele temelj upravičenja do odškodnine in nato še njena višina, če je temelj sporen, je posledično čas postopka veliko daljši kot recimo pri odškodninah iz prometnih nezgod. Pri delovnih nezgodah se preverijo izjave na obrazcih za prijavo nezgode pri delu, izjave oškodovanca, prič in zavarovalnica posebej še okoliščine nastanka škodnega dogodka. Na podlagi sestavljenega odškodninskega zahtevka, ki argumentira vse okoliščine nezgode v obliki pravne specifikacije tako krivdne kot objektivne odgovornosti, izjav oškodovanca in drugih izjav, referent presodi pravni temelj in poda bodisi ponudbo v določenem znesku bodisi sokrivdo skupaj z zneskom ali pa odklon z utemeljitvijo razlogov. Zoper odklon se po navadi vloži pritožba ali pa kar tožba. Pri sokrivdi se vloži po naši presoji kot oškodovančevega zastopnika pritožba za znižanje sokrivde ali čisti pravni temelj. V primeru ponujenega zneska iz čistega pravnega ugotovljenega upravičenja oškodovanca se postopek nadaljuje z ugovorom na prvo ponudbo, pritožbo in morebitno tožbo. Zadeve se morajo torej v primeru učinkovitega pravnega zastopanja speljati do želenega cilja, ki je vezan na sodno prakso slovenskih sodišč.

Kako pa je z zastaranjem terjatev?

Odškodninska upravičenja po obligacijskem zakoniku zastarajo v treh letih od nezgode in se podaljšajo s časom aktivnega zdravljenja do največ pet let. Tako govorimo o subjektivnem roku zastaranja, ki se lahko podaljša na podlagi petletnega objektivnega zastaralnega roka. Seveda pa se zakonski zastaralni rok lahko pretrga z vložitvijo tožbe.

Ali so zavarovalnice različne pri vrednotenju odškodninskih zneskov?

Tukaj raje ne bi podrobno komentirali. Lahko pa na podlagi 12-letnih izkušenj na odškodninskem področju povemo, da so predvsem tri zavarovalnice, ki ponujajo v povprečju veliko nižje odškodninske zneske kot druge, predvsem pri težjih poškodbah, kjer gre za visoke zneske, in je treba dodatno vlagati tožbe.

Pravite, da ste odškodninski skrajneži?

Nismo skrajneži, smo pa fanatiki svojega posla, saj se vsak dan ukvarjamo samo z odškodninskim področjem.

Odškodnina že za prvi obisk zdravnika?

Upravičenje do odškodnine obstaja, kakor hitro obiščete osebnega zdravnika, bolnišnico ali zdravstveni dom po prometni nezgodi, in sicer v treh ali štirih dneh po nezgodi za lažje nevšečnosti ali tudi do sedem dni (izjemoma več), če se pokaže pri slikanju težja poškodba.

Kdaj odškodnine ne priznajo?

Kadar gre za zelo minimalne trke, kjer se navzven škode na vozilu sploh ne vidi, vendar mora biti v tem primeru tudi materialna škoda ocenjena pod 700 evrov, saj obstajajo primeri, ko škoda optično ni vidna, so pa notranje poškodbe vozila. V tem primeru nam vsekakor uspe.

Še kakšen nasvet za bralce?

Ob prometni ali drugi nezgodi čim prej pokličite policijo, seveda pa je ključen pogoj za upravičenje do odškodnine obisk vsaj osebnega zdravnika, bolnišnice ali zdravstvenega doma. Pri delovnih nezgodah pa zahtevajte zapisnik o nezgodi in obrazec ER-8.