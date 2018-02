Ohraniti spomin na žrtve za svobodo

Frankolovo, Sedlarjevo - Predsednik republike Borut Pahor je bil v Grabnu pri Stranicah danes nagovoril zbrane na komemoracije ob 73. obletnici usmrtitve talcev iz celjskih zaporov 12. februarja 1945. Ob pomnikih frankolovskih žrtev, za katere skrbita občini Vojnik in Zreče ter Društvo frankolovskih žrtev, je Pahor spomnil na zgodovinsko izkušnjo, ki jo moramo prenesti na mlajše rodove.

»Z lastnimi silami smo se osvobodili skupaj z zavezniki. V petih letih je dvignil tudi brat roko nad brata. Bil je čas hudih preizkušenj (...). V 70 letih je Evropa vzpostavila največji projekt miru, ki mu je spodbudo dajal klic živih prič vojne: Nikoli več! Zlasti najmlajši se moramo zavedati, da smo bili rojeni v svobodi tudi zaradi hudih preizkušenj ljudi med vojno in zaradi osvobodilnega boja. Danes smo v suvereni, svobodni državi, v demokraciji. Imamo odgovornost, da demokracijo skrbno negujemo, da nikoli več ne bi totalitarizmom pustili prosto pot, da dvignejo roko nad svobodnega človeka. Da vse naše spore rešimo po mirni poti. In da v prihodnosti, ko živih prič grozodejstev prejšnje vojne ne bo več, prenesemo klic Nikoli več! na mlajše rodove,« je dejal Pahor.

Nemci so 12. februarja 1945 na obcestno drevje v Grabnu pri Frankolovem obesili 99 talcev, enega pa ustrelili.

Ministrica za obrambo Andreja Katič pa je bila v petek govornica na spominski slovesnosti v Sedlarjevem ob 74. obletnici prihoda 14. divizije na Štajersko. V noči na 7. februar 1944 so borci in borke ene najmočnejših enot narodnoosvobodilne vojske Slovenije, prišli prek Sotle v Sedlarjevo na slovenska tla po mesec dni dolgem pohodu na hrvaškem ozemlju in po težkih bojih z ustaši.

Ministrica Katičeva je poudarila, da obeleževanje tega dogodka kliče tudi po razmisleku: »Ali še imamo narodni pogum, ki so ga premogli partizanski borci in borke, ali še premoremo borbenost in ali se znamo dovolj močno boriti proti malodušnosti, vdanosti v usodo ter občutku majhnosti in nemoči? Potreben pa ni samo razmislek, nujna je odločitev - za to, da ta pogum in borbenost okrepimo«, je poudarila. »Vsak posameznik ima možnost, da vpliva na družbeno dogajanje. Stališča, ki so v javnosti najbolj prisotna, so običajno zgolj stališča peščice ljudi ali celo posameznikov, ki so dovolj glasni (...). Vendar običajno ta stališča niso odraz volje ljudi. Za bolj dejavno demokracijo je zato treba poskrbeti. Ali pa bo demokracija res izgubila svoj smisel ... Tudi zato morate ljudje, ki niste ali ne želite biti aktivno vključeni v politično delovanje, intenzivneje sodelovati pri oblikovanju stališč, vizij, programov in pri snovanju razvojnih projektov za našo državo«, je dejala ministrica

Ministrica Andreja Katič bo v nedeljo slavnostna govornica tudi pri pomniku Živi zid na spominski slovesnosti v dolini Gračnice pri Rimskih Toplicah ob 74. obletnici spopada 14. divizije z okupatorjem.