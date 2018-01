Omejitev obiskov tudi na pediatrični in kirurški kliniki

Be. B., STA

Ljubljana − Podobno kot v zadnjih dneh v nekaterih bolnišnicah so danes zaradi povečanega števila bolnikov z okužbami dihal in zaradi boljšega nadzora nad epidemiološko situacijo obiske omejili tudi na pediatrični kliniki ter kliničnem oddelku za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo Kirurške klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana.

Kot so sporočili iz UKC Ljubljana, je dovoljen obisk ene zdrave odrasle osebe ob hospitaliziranem otroku 24 ur ter ene zdrave odrasle osebe, ki pripelje otroka na ambulantni pregled ali sprejem na kliniko.

Pri obiskih v enoti za intenzivno terapijo otrok si v UKC Ljubljana pridržujejo pravico, da režim v dogovoru z lečečim zdravnikom prilagajajo vsakemu bolniku posebej.

Zaradi pojava gripe in drugih virusnih obolenj so sicer že omejili obiske v UKC Ljubljana, ljubljanski in kranjski porodnišnici, slovenjgraški, jeseniški in šempetrski bolnišnici ter na onkološkem inštitutu, prepovedani pa so na nefrološkem oddelku UKC Ljubljana, v Splošni bolnišnici Novo mesto in na oddelku za nevrološke bolezni UKC Maribor. V Bolnici Petra Držaja v Ljubljani so prejšnji teden odprli oddelek za epidemije, ki je namenjen bolnikom, ki zaradi gripe ali drugih okužb dihal potrebujejo bolnišnično zdravljenje.