Opazili smo: Jelinčičevo voščilo

Potem ko je imel predsednik SNS Zmago Jelinčič na pročelju svoje hiše pred časom na oglasnem panoju izpisano geslo proti priseljencem, se je zdaj očitno pokesal, spreobrnil in celo postal strpen do »nepravih Slovencev«. Pravoslavcem v Sloveniji je namreč kar v srbskem jeziku čestital za njihov praznik.

Z današnjo čestitko sta Jelinčič in njegova SNS svoje volivce nemara še bolj zbegala. Zdaj bodo verjetno še težje razumeli, zakaj in katere skupine tujcev, Neslovencev in »nepravih« Slovencev morajo sovražiti in katerim kazati naklonjenost.



**

Stališča, zapisana v rubriki Opazili smo, ki ima plemenit namen širiti satirične vesti, nujno ne odražajo stališča uredništva. Oziroma ga, ko gre za občutljive (teme), skoraj nikoli ne. Namenjena je zgolj bralcem z usnjenim želodcem, vsem drugim pa priporočamo, da jo konzumirajo z izdatno mero previdnosti in skepse. Najbolj občutljivim bralcem se za morebitne neželene stranske učinke, kakršni so stres, povišan krvni tlak, zariplost in znojenje, iskreno opravičujemo.