Ošpice na Pediatrični kliniki

Z ošpicami okuženi odrasli je otroka pripeljal na pregled. Ogroženi so predvsem otroci, nosečnice in vsi, ki niso cepljeni.

Ljubljana – Na pediatrični kliniki UKC Ljubljana se ukvarjajo s primerom vnosa ošpic. Z ošpicami okuženi odrasli je namreč v četrtek svojega otroka spremljal na kliniki. Da bi kar se da omejili morebitno širjenje okužbe, zdaj na kliniki iščejo vse ljudi, s katerimi je okuženi prišel v stik. Doslej so odkrili okoli 250 ljudi, ki so bili v stiku s to osebo.

V. d. strokovne direktorice pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Anamarija Meglič je v današnji izjavi medijem pojasnila, da je v četrtek okužen starš pripeljal otroka na pediatrično kliniko na redni pregled, pozneje pa se je izkazalo, da ima starš ošpice in je bil v času zadrževanja na kliniki že kužen.

»Ker je bil v kontaktu s številnimi našimi bolniki, ki se gibljejo po kliniki, sedaj te kontakte iščemo in jih ustrezno obravnavamo,« je dejala. V sodelovanju z epidemiologi po telefonu pokličejo starše teh otrok, jih povprašajo, ali je bil otrok cepljen ali ne, nato pa jih bodo bodisi cepili bodisi bodo prejeli zaščitna protitelesa.

»Danes je najpomembnejši dan, ker je od četrtka preteklo že kar nekaj dni. V takem primeru je treba hitro reagirati. Ni panike, stvari so pod kontrolo, ampak se za to trudi veliko osebja,« je poudarila.

Po njenih besedah so zaradi ošpic ogroženi predvsem otroci, ki imajo zaradi zdravil zmanjšano imunost oz. prebolevajo bolezen, ki zmanjšuje imunost. Takšni otroci lahko zbolijo s hudo nevarnimi ošpicami, je pojasnila. Ob tem so dodatno ogrožene tudi nosečnice, mlajši otroci, stari od pol leta do leta, ki še niso cepljeni. Prav tako so ogroženi vsi, ki niso bili cepljeni.

Za ošpicami lahko zbolijo tudi cepljeni otroci in odrasli, a je pri njih potek bolezni lažji.

Zbolijo lahko še do 25. januarja

Ošpice so zelo kužne, saj se prenašajo po zraku. To pomeni, da se je lahko posameznik okužil z ošpicami tudi dve uri potem, ko okuženega v tem prostoru več ni bilo, je dodala vodja službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb na UKC Tatjana Mrvič. Inkubacijska doba pri ošpicah traja med pet in 21 dni. Tisti, ki so bili v stiku z okuženim, lahko zbolijo še 25. januarja.

Predstojnica centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) Maja Sočan pričakuje, da večina bolnikov, ki so bili v stiku z osebo z ošpicami, ne bo rabila dodatne obravnave, saj je v Sloveniji navsezadnje 90-odsotna precepljenost proti ošpicami.

»Da bi preprečili take dogodke moramo biti pravočasno cepljeni, treba je vzdrževati visoko precepljenost, saj z njo ne ščitimo le sebe, ampak vse ranljive skupine, ki cepiva ne smejo prejeti - to so dojenčki, nosečnice in hudo bolni otroci. S tem se pokažemo kot zavedni ljudje, ki ne skrbimo le zase, ampak skrbimo tudi za ljudi v svoji okolici,« je opozorila.

Ob tem so vse tri pozvale ljudi, ki so bolni, naj ne prihajajo na obisk na pediatrično kliniko, saj lahko s tem življenjsko ogrozijo hudo bolne otroke.

Na kliniki cepljeni in pregledani vsi zaposleni

Po pa po besedah Megličeve na pediatrični kliniki proti ošpicam cepljeni vsi zaposleni. Prav tako so vsi pregledani in imajo pozitivna protitelesa proti ošpicam. To pomeni, da ne morejo biti prenašalci. »Možno je, da človek, ki je bil cepljen, vseeno prenaša virus. Velika večina takšnih ne more biti prenašalec, ampak se vedno najde kakšna izjema,« je dejala Sočanova.

Tudi sicer Sočanova poziva vse, ki imajo vročino, izcedek iz nosu, vnetje očesne veznice in izpuščaj, naj ne hodijo v zdravstveni dom, ampak naj prej pokličejo zdravnika.

Kje se je omenjena oseba z ošpicami okužila, Sočanova ni želela razkriti. »O tej osebi nimamo najboljših podatkov, po trenutnih podatkih pa cepiva ni prejela,« je dejala. So pa potrdili, da je otrok okuženega zdrav, prav tako je prejel ustrezno zaščitno zdravilo.





To ni prvi primer okužbe z ošpicami v Sloveniji v tem letu. Minuli teden so z NIJZ sporočili, da so prejeli obvestilo o pojavu ošpic pri otroku, ki se je pred prazniki vrnil s potovanja v Srbiji. Takrat je šlo za predšolskega otroka, ki je sicer že prejel prvi odmerek cepiva.

Na pediatrični kliniki so pred tremi leti imeli primer, ko se je pri hospitaliziranemu otroku naknadno izkazalo, da ima ošpice. Od tega otroka se je nalezla medicinska sestra, ki je bila takrat noseča, a je zaradi ošpic izgubila otroka.

