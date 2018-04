Oton Račečič v boj za ravnatelja v Trbovljah

Starši se ga branijo, učitelji bojijo, nekateri svetniki pa so za to, da se razpis ponovi.

Trbovlje – Po nepričakovanem odstopu Klementine Šuligoj s funkcije ravnateljice Osnovne šole Trbovlje (OŠT) pred dvema mesecema sta se za njenega naslednika javila njena kolegica, predmetna učiteljica Petra Čede in Oton Račečič, »razvpiti« ravnatelj s preboldske osnovne šole, znan iz afere o sistematskih pregledih.

Oba kandidata sta se že predstavila trboveljskemu občinskemu kviazu. Neuradno jo je »neznani« kandidat Račečič, sicer učitelj športne vzgoje, odnesel s pohvalami, vendar pa kot »tujec« glede na postopek izbire in imenovanja ravnatelja nima skoraj nobene možnosti za uspeh. Kviaz je tako njemu kot domačinki Čedetovi izdal pozitivno mnenje, a to enako kot mnenje sveta šole in učiteljskega zbora ni obvezujoče za odločitev šolskega ministrstva.

Račečič, ki je tudi partner nekdanje ravnateljice OŠT Darinke Kostanjšek in ki mu je mandat v Preboldu potekel s 1. aprilom, pa je manj primerna izbira za nekatere starše trboveljskih otrok v svetu šole, ki menda opozarjajo na njegovo odločitev, da šola ne bo več vozila otrok na sistematske preglede, ki je prerasla v vseslovensko zgodbo. Iz učiteljskih vrst OŠT je neuradno slišati, da se ga večina brani, ker bi »najbrž hotel delati red«, iz vrst občinskih svetnikov pa, da bi bilo za vse najbolje razpis ponoviti.

O obeh kandidatih, Čedetovi in Račečiču, bodo čez deset dni na seji razpravljali tudi občinski svetniki.