Otroški vozički za pomoč begunskim družinam

Ljubljana – Delova osebnost leta 2015 Jure Poglajen je v sodelovanju s partnerjem Davidom Zorkom in Borisom Krabonjo iz društva UP-ornik predstavil novo kampanjo Otrokom sveta, namenjeno zbiranju denarnih sredstev za nakup otroških vozičkov za begunske družine na grškem otoku Lezbos.

Zobozdravnik Jure Poglajen je bil s partnerjem Davidom Zorkom na otoku Lezbos dejaven že leta 2015, ko je s pomočjo slovenskih donatorjev zbral deset ton pomoči in zato postal tudi Delova osebnost leta. V taborišču Moria na Lezbosu je trenutno še vedno več kot 5000 prosilcev za azil, kar je dvakrat več, kot znašajo kapacitete taborišča. Veliko je tudi protestov in samomorov, so izpostavili ob predstavitvi kampanje Otrokom sveta.

»Samo na Lezbos na leto pride tisoč ljudi,« je poudaril Poglajen in opozoril, da je na grških otokih še vedno veliko beguncev, prihajajo pa še novi. Znotraj teh skupin je ujetih veliko družin z majhnimi otroki in zato otroški vozički, je pojasnil. Nam morda voziček predstavlja nekaj samoumevnega, je dejal Poglajen, pri družinah na Lezbosu pa žal ni tako: »Zato jim veliko oviro predstavlja že sprehod z otrokom, odhod po nakupih ali k zdravniku. Oteženo jim je svobodno življenje v že tako nesvobodni situaciji.« Da bi olajšali tovrstne probleme, so se povezali z enako mislečimi v še nastajajočo ustanovo Državljani sveta.

Cilj je nakup 300 vozičkov

Sprva so hoteli zbrati rabljene vozičke iz Slovenije, a se je zataknilo pri prevozu. Želeli so namreč brezplačen ali cenovno ugoden prevoz, kar ni bilo mogoče. Zato zdaj zbirajo finančne donacije. Ko jim bo uspelo zbrati dovolj denarja, se bosta z Davidom Zorkom osebno odpravila na Lezbos, kjer bosta kupila vozičke po ugodni ceni in nadzirala samo distribucijo. »Zelo je namreč pomembno, da imamo stik s končnim uporabnikom,« meni Poglajen.

Ker zaradi begunske krize trpijo tudi domačini, ki imajo vsako leto slabšo turistično sezono, so se povezali z lokalno trgovino, ki bo poskrbela za dobavo dovolj velikega števila vozičkov, s tem pa bodo pomagali tudi lokalni ekonomiji. Voziček, kupljen na Lezbosu, namreč stane 55 evrov, kar je v primerjavi s slovenskim trgom precej ugodna cena. Povezali so se tudi z begunskim centrom Moria, ki bo poskrbel za natančne ocene glede števila in starosti otrok ter za distribucijo. Cilj je zbrati 300 otroških vozičkov.

Nečloveške razmere na številnih grških otokih

Delov novinar Boštjan Videmšek, ki je o grških begunskih zgodbah poročal že večkrat, nazadnje z otoka Samos, je poudaril, da se je po sklenitvi sporazuma med EU in Turčijo zdaj začel »drugi krog begunske tragedije«. »Trenutno je na grških otokih ujetih približno 13.000 ljudi, na grški celini med 35.000 in 37.000 ljudi. Razmere, ki vladajo na otokih, kjer so vzpostavljeni centri za recepcijo, so nečloveški, zverinski,« je opozoril.

Na Samosu, denimo, živi med 1600 do 1700 ljudi v prostoru, ki ima uradno kapacitete za 700 ljudi: »Prostori niso urejeni, so zgolj neke vrste 'poletni šotori', ki niso zdržali nedavnih nalivov.« Opozoril je še, da se konflikti različnih etničnih skupin zaostrujejo, ženske namerno zanosijo, ogromno je tudi spolnega nasilja.

Voziček je temelj za otrokov razvoj

Razvojna psihologinja dr. Ljubica Marjanovič Umek ugotavlja, da so vozički za begunske družine, ki sicer potrebujejo veliko stvari, eden ključnih pripomočkov. »Otrok z vozičkom pridobi prve zaznavno-gibalne izkušnje, ko lahko z varnega kotička oziroma svojega mikrookolja nekaj opazuje. V prvih šestih mesecih to najbolj potrebuje, sicer je njegov svet mrtev. Voziček je podlaga za to, da otrok postane radoveden državljan in začne participirati v svetu,« je pojasnila strokovnjakinja. Voziček je po njenem pomembnejši od igrač, saj omogoči, da so mobilni, razvoj otrok pa s tem poteka vsaj približno tako, kot bi moral, je dejala Marjanovič Umekova.

Kampanjo so podprli tudi drugi znani Slovenci, med njimi dr. Svetlana Slapšak, ki je poudarila, da je pri pomoči drugim treba začeti z minimalnimi cilji, Miša Molk, lanskoletna Delova osebnost leta Kozma Ahačič, raper Darko Nikolovski, evropski poslanec Igor Šoltes (Zeleni) in Poslanec DZ Luka Mesec.

Kampanjo lahko podprete s finančnim prispevkom na bančni račun DRUŠTVA UP-ornik

Ruška cesta 11, 2000 Maribor

IBAN SI56 6100 0001 3621 087,

z referenco SI99 in OBVEZNO NAVEDBO NAMENA »OTROKOM SVETA«

ali z SMS-om »UPORNIK« na 1919