Padavine že povzročajo razlivanje rek

Dopoldne bodo padavine od juga zajele vso Slovenijo. Meja sneženja bo sprva med 700 in 1000 metrov, popoldne pa med 500 in 800 metrov nadmorske višine. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem zmerna burja. Temperature bodo od 1 do 4, na Primorskem do 9 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Zvečer in ponoči se bo meja sneženja marsikje v notranjosti Slovenije spustila do nižin. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 1, na Primorskem do 6 stopinj Celzija.

Jutri bo oblačno, ponekod v notranjosti Slovenije bo občasno še naletaval sneg. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 2, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

Razlivanja rek

Krka in Ljubljanica s pritoki ter Vipava v zgornjem toku se razlivajo na območjih vsakoletnih poplav. Pretoki teh rek so ustaljeni. Danes bo Krka s pritoki pričela močneje naraščati, v nedeljo lahko poplavi tudi na širšem območju.

Narasla bo tudi Ljubljanica, ki bo danes in v nedeljo poplavljala na Ljubljanskem barju na območju pogostih poplav. V noči na nedeljo se lahko razlijejo tudi manjše reke v jugovzhodni in vzhodni Sloveniji.

Gladina morja lahko danes med 8. in 10. uro za krajši čas poplavi izpostavljene dele obale.

Obeti

V ponedeljek bo oblačno. Čez dan bo ponekod začelo rahlo snežiti, na Primorskem rahlo deževati. Burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila. V torek bo pretežno oblačno in večinoma suho vreme. Burja na Primorskem bo prehodno oslabela.

Vremenska slika

Nad Alpami in Jadranom je obsežno območje nizkega zračnega tlaka. Vremenska fronta je dosegla naše kraje in se bo čez dan pomikala proti vzhodnem Balkanu. K nam od severovzhoda doteka vlažen in postopno bolj hladen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine

Dopoldne se bodo od juga padavine razširile nad vse sosednje pokrajine. Meja sneženja se bo popoldne spuščala, marsikje bo zvečer snežilo do nižin, deževalo bo ob Jadranu ter po nižinah severne Italije. Ob severnem Jadranu bo zapihala zmerna do močna burja. Jutri bo na Madžarskem, v Avstriji in v notranjosti Hrvaške povečini rahlo snežilo, drugod rahlo deževalo. Burja ob Jadranu bo prehodno oslabela.

Biovreme

Vremenska obremenitev se bo ponovno okrepila v noči na soboto. Veliko ljudi bo imelo z vremenom povezane težave, okrepljeni bodo tudi nekateri bolezenski znaki. Spanje občutljivih ljudi bo moteno. Priporočeno je dosledno upoštevanje morebitnih predpisanih diet in odmerkov zdravil ter večja previdnost.