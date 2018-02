Uroš Novak je predsednikova izbira za namestnika KPK

Ljubljana – Nekdanjega davčnega inšpektorja, zdaj pa koordinatorja na Slovenskih železnicah Uroša Novaka bo predsednik države Borut Pahor javnosti predstavil kot kandidata za namestnika predsednika protikorupcijske komisije Borisa Štefaneca.

Izbirna komisija je Urošu Novaku izrekla soglasno podporo, saj jo je prepričal z organizacijskimi in vodstvenimi sposobnostmi ter izkušnjami. V pogovoru s člani, tako izbirna komisija, je pokazal dobro poznavanje in razumevanje pristojnosti ter poslanstva protikorupcijske komisije (KPK), problematike krepitve integritete in preprečevanja korupcije, dobro je seznanjen z regulacijo lobiranja in delom mednarodnih nadzornih mehanizmov.

Eni imajo možnost, drugi ne

Devetinštiridesetletni Novak je magistriral na fakulteti za upravo, pred tem pa je opravil višjo in visoko upravno šolo. V viziji delovanja KPK je med drugim izpostavil, »da korupcija spremeni razporeditev bogastva v družbi, davek zanjo pa plačujejo najnižji sloji, ki nimajo možnosti prejemanja podkupnin, da bi nadomestili tisto, kar so plačali«. Zavzema se za ničelno toleranco do korupcije, pri čemer mora imeti KPK »ključno preventivno vlogo pri preprečevanju korupcije in biti vodilni povezovalni organ med javnostjo, civilno družbo, gospodarstvom ter organi odkrivanja in pregona korupcije v državi«.

Velika pričakovanja

Javna predstavitev kandidata bo 1. marca, in če bo Pahor ocenil, da je Novak pred javnostjo upravičil velika pričakovanja, ga bo imenoval za namestnika predsednika KPK in se bo v senatu po odhodu nekdanje namestnice Alme Sedlar septembra 2017 pridružil Borisu Štefanecu in Igorju Lambergerju.

Na drugi razpis se je prijavilo sedem kandidatov. Formalne pogoje so izpolnjevali vsi, za imenovanje pa so bili po oceni izbirne komisije primerni trije: poleg Novaka še Mirjam Dular in Sandi Sendelbah.