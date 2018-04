Pediatri intenzivisti še kar odhajajo

Ljubljana – Še ena od zdravnic v enoti za otroško intenzivno terapijo na UKC Ljubljana se ne bo več vrnila na delo. Vodstvo UKC Ljubljana je predlagalo, da bi se zaradi kadrovske stiske vrnila z izobraževanja na tujem, a jih je zavrnila z odpovedjo delovnega razmerja.



Omenjena je že četrta od zdravnikov, ki so letos zapustili enoto. Po 26 letih dela je z novim letom odpoved podal vodja enote Gorazd Kalan, februarja mu je sledila kolegica, ki je bila tam zaposlena 22 let, ena od zdravnic je odšla na infekcijsko kliniko, zdaj odhaja še zdravnica, ki ji je UKC Ljubljana omogočil izobraževanje v Londonu in bi se morala januarja prihodnje leto vrniti.



Nepravi čas za odhod



Njen odhod je v enoti povzročil veliko nelagodje. Nekateri niso mogli razumeti, da so ji vodilni opravljanje subspecializacije s pediatrične intenzivne terapije omogočili v času, ko so se že kazali prvi kadrovski problemi. Nekaterim zdravnikom je bila pred tem odobrena prerazporeditev na delovna mesta znotraj UKC Ljubljana, nekateri pa so se upokojili.



Še leta 2016 je bilo na oddelku zaposlenih deset intenzivistov, zdaj ostajata polno zaposlena le še dva. Med njima nekdanji predstojnik enote za intenzivno terapijo Ivan Vidmar, pomagajo pa štirje specializanti pediatrije, trije specializanti intenzivne medicine, ki so specialisti drugih ved, ne pa pediatrične, pediater intenzivist, ki tudi vodi enoto in je zaposlen v porodnišnici, ter upokojeni zdravnik. To vsekakor pomeni zniževanje standardov oskrbe otrok: po mednarodnih kadrovskih normativih bi moralo biti za normalno delo v enoti zaposlenih 20 zdravnikov, od tega najmanj 14 specialistov pediatrične intenzivne medicine.



Zdravnica, ki je zdaj dala odpoved, je z UKC Ljubljana decembra 2017 sklenila pogodbo o izobraževanju v tujini v vrednosti dobrih 13.000 evrov. Zdaj bo denar morala vrniti. V pogodbi je namreč zapisano, da ga je dolžna vrniti, če ne izpolni pogodbenih obveznosti ali če prekine delovno razmerje pred potekom roka.