Plačilo prazničnih nadomestil kršijo tudi v drugih domovih

Po uspešno izvedeni stavki v Domu starejših občanov (DSO) v Novem mestu in podpisu sporazuma glede izplačila nadomestil za proste praznične dni, Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije (sindikat) zdaj to zahteva za vse javne uslužbence s področja zdravstva in nege.



»Potem ko je v celjski bolnišnici direktor z dekretom želel uvesti neplačevanje nadomestil, smo našo zahtevo, da se striktno spoštuje 12. člen leta 2009 podpisanega dogovora med sindikatom in ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, vnesli v osrednjo zahtevo skorajšnje generalne stavke in njegov zapis v KP,« je za Delo povedal predsednik sindikata Zvonko Vukadinovič.



Podpisani dogovor, ki ga nekateri ne izvajajo, drugi pa nanj »kar malce pozabljajo«, namreč določa, da mora delodajalec delavcem (javnim uslužbencem) – ki se jim na podlagi zakona o delovnih razmerjih lahko omeji pravica do odsotnosti z dela ob dela prostih praznikih in ob drugih, z zakonom določenih dela prostih dneh, saj njihova narava dela zahteva opravljanje dela tudi na praznični dan – določiti pravičen razpored. Torej razpored obveznosti, da so v primerih, ko praznik sovpada z dnevi od ponedeljka do vključno sobote, upravičeni ali do plačila za delo ali do nadomestila plače zaradi praznovanja.



Plačevanje nadomestil je sindikat uspešno rešil z novomeškim DSO, vendar Vukadinovič opozarja, da dogovor (2009) kršijo še nekateri; izrecno je navedel domove za starejše v Škofji Loki, Črnomlju in Krškem.

