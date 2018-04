Planinci zavračajo odgovornost za motenje ptic

Bohinjska Bela – Okoljska organizacija Alpe Adria Green (AAG) opozarja, da na plezališču Iglica na Bohinjski Beli plezalci med gnezdenjem motijo ptice, še zlasti postovko, krokarja in veliko uharico. Očitek AAG, da ima »glavno vlogo pri tem početju Planinska zveza Slovenije (PZS), odsek za prosto plezanje«, v PZS zavračajo.



Poleg plezališča z več kot 20 plezalnimi smermi, ki je po trditvah okoljevarstvene organizacije zgrajeno brez vseh naravovarstvenih dovoljenj na območju gnezdišča postovk, »je zdaj nastal še obsežen poligon za t. i highline oziroma vrvohodstvo na višini«, so zapisali v poročilu Eko patrulje AAG, ki jo vodi Vojko Bernard. Pri tem opozarjajo, da so bile »zaradi strahovite okoljske obremenitve«, ki so jo povzročili tako vrvohodci kot tudi plezalci, ptice zanesljivo vznemirjene, nekaj pa da so jih celo odgnali od svojih gnezdišč.