Plavajoče razkošje na Velenjskem jezeru

Velenje – Med 12 in 18 milijoni evrov je vreden projekt plavajočega hotela na Velenjskem jezeru, ki ga načrtujeta direktorja angleškega podjetja Planet Matters Kent Leslie Walwin in angleške družbe MC Public Affairs Mihael Cigler. Danes sta z županom velenjske občine Bojanom Kontičem podpisala sporazum o sodelovanju.



Gre za prvi projekt gradnje turističnih namestitev na vodi pri nas. Kontič pravi, da so se za pomoč investitorju odločili, ker pridobivanje soglasij ne bo enostavno. Cigler, ki je domačin, pričakuje, da bodo gradbeno dovoljenje imeli v letu dni.



Investitorja napovedujeta, da bosta njuni podjetji pripravili izvedbeni projekt, ki bo usklajen s strokovnimi podlagami in smernicami nosilcev urejanja prostora, občina pa bo v najkrajšem času sprejela občinski podrobni prostorski načrt ter sodelovala v pogajanjih za pridobivanje dovoljenj.



Občina pripravlja teren za zasebni kapital



»Uredili smo velenjsko plažo, ta sporazum pa je rezultat prizadevanj, da se razvoj ob Velenjskem jezeru nadaljuje in da nanj pride zasebni kapital. Pripravili bomo vse potrebno za umestitev projekta v prostor. Zavedamo se, da posegamo na vodno območje ter da to ne bo enostavno,« pravi Kontič.



Projekt poleg plavajočega hotela in apartmajev na jezeru obsega tudi apartmaje na obali, v naslednji etapi pa še druge objekte. Cigler pravi, da že zdaj sodelujejo z birojem arhitekta Davida Mišiča Styria Arhitektura iz Maribora, za izvedbo velenjskega projekta pa bodo v Sloveniji po njegovem ustanovili posebno podjetje.



Oživljanje tradicije bivanja na vodi



Walwin trdi, da nekaj izkušenj z objekti na vodi imajo. So lastniki patenta za hiše na poplavnih območjih, ki se ob višji gladini vode dvignejo in ob nizki spustijo na temelje. Kot pravi, so na Irskem podoben projekt že razvijali, zdaj pa so v stikih s podjetjem na Japonskem, ki je prav tako napovedalo gradnjo hotela na vodi. Angleški registri podjetij sicer navajajo, da se njegova družba Planet Matters ukvarja s filmsko, video in TV-postprodukcijo, obenem pa ima Walwin deleže v 48 družbah.



»Plavajoči hoteli so razmeroma novi. Voda nas je svojčas varovala in s takšnim hotelom se vračamo k starodavni tradiciji bivanja na vodi. V južni Angliji, od koder prihajam, je veliko naravnih jezer. V Velenju pa lahko na umetnem jezeru z našim projektom prispevamo tudi k ponovni vzpostavitvi ekosistema,« pravi Walwin.



Hotel bodo povezali s podobnimi po svetu, s čimer bi se turistična prepoznavnost povečala tudi Velenju, ki mu Walvin napoveduje, da ga bodo čez nekaj let lahko primerjali celo z Bledom ali Bohinjem.