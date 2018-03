Plaz Urbas je resna grožnja Koroški Beli

Jesenice – Med obsežnimi raziskavami zaledja potoka Bela nad Koroško Belo so strokovnjaki Geološkega zavoda Slovenije identificirali več kot 20 aktivnih zemeljskih plazov. Poleg tega so potrdili domneve o dovzetnosti območja za nastajanje zemeljskih plazov in skalnih podorov ter periodično masnih (drobirskih) tokov.



Od dvajsetih plazov, ki so jih strokovnjaki evidentirali med terenskim kartiranjem, ima šest plazov površino več kot 4000 kvadratnih metrov, plaz Urbas pa celo več kot 85.000 kvadratnih metrov. Plazova Urbas in Čikla sta bila zaradi velikosti, lege, geoloških in hidrogeoloških karakteristik, hidroloških razmer in dinamike premikanja podrobno raziskana. Geologi ugotavljajo, da se v plazu Urbas aktivno premika okrog 900.000 kubičnih metrov materiala. To je skoraj toliko kot v plazu, ki je leta 2000 zgrmel v dolino v Logu pod Mangartom in v katerem je bilo milijon kubičnih metrov materiala. Če bi zemljino plazu Urbas hoteli naložiti na odprte železniške vagone, bi jih potreboval 12.800 in kar 400 vlakovnih kompozicij.