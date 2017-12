Po 1715 operacijah se je robot utrudil

Celje - Urologi Splošne bolnišnice Celje (SBC) so letos opravili 300 robotskih operacij prostate in prihodnji teden se bodo začeli uvajali na novem, do zdaj razstavnem robotu. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) si za to, da bi znižali ceno, želi še več operacij, a v Celju opozarjajo, da so dosegli maksimum.

Zaradi doplačil operacij zavod in bolnišnica ostajata v sporu, saj je ZZZS vložil revizijo na vrhovno sodišče. Obe strani se strinjata le, da gre za najboljšo metodo zdravljenja, zatakne pa se pri vsem drugem. Predstojnik urološkega oddelka Sandi Poteko, ki je v SBC pripeljal robota, pravi, da so vedno izpeljali, kar so obljubili, tudi dovolj robotskih operacij prostate: »Tako lani kot letos smo jih naredili 300, kar je v rednem delovnem času maksimum. Poleg tega smo s tem v zgornji desetini po številu posegov na aparat v Evropi, povprečje na robota je 170 operacij. Če bi jih želeli več, bi morali raztegniti delovni čas.«