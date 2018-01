Po 20 letih je država le našla dva milijona

Končno so stekla obnovitvena dela med zagorskim Podkumom in radeško Sopoto.

Zagorje - Še deset mesecev časa imajo gradbinci družbe AGM Nemec iz Sedraža, da zaključijo z modernizacijo 2,5 kilometra dolgega odseka državne ceste med zagorsko krajevno skupnostjo Podkum in Sopoto v Radečah. Dela so vredna okrog dva milijona evrov, promet za zdaj poteka brez cestnih zapor, po asfaltu pa se bo po prometnici mogoče zapeljati jeseni.

Te dni delavci prenavljajo oziroma postavljajo nosilne zidove ter izvajajo zemeljska dela na popravilu osi ceste.

Zagorjani in Radečani so kar dvajset let čakali na rekonstrukcijo najhitrejše povezave med obema občinama, ki sicer vodi precej visoko po hribovitih predelih obeh občin.