Po Piranu tudi z brezplačnim električnim vozilom

A. S. H., STA

Piran - Okolje Piran in Občina Piran bosta s 1. majem ponovno vzpostavila brezplačni prevoz potnikov in dostavo manjših kosov blaga z električnimi, okolju prijaznimi vozili, poimenovanih Dostavko in Maestro. Ta bodo stanovalcem in obiskovalcem olajšala dostop in dostavo iz in v staro mestno jedro, na voljo pa bodo vse do 30. septembra.

Vozilo Maestro nudi brezplačen prevoz potnikov po mestu in bližnji okolici, vendar le do parkirišča Fornače in do pokopališča Piran, so zapisali v javnem komunalnem podjetju Okolje Piran.

Maestro bo opravljal brezplačne prevoze vsak dan med 9. in 17. uro, okvirno med 14. uro in 14.30 pa je predviden odmor. Prevoz bo mogoče naročiti na telefonski številki 031 288 574, vendar največ eno uro pred želenim prevozom, saj rezervacij za prevoze z Maestrom ne bo moč sprejemati. Vozilo bo namreč ves čas opravljalo prevoze na dovoljenih relacijah, uporabniki pa ga bodo enostavno ustavili in se odpeljali do želenega cilja, seveda do zasedbe vseh prostih sedežev.

Drugo vozilo Dostavko bo olajšalo dostavo manjših kosov blaga in opreme (pohištva, aparatov, večje špecerije itd.) v staro mestno jedro, torej na relaciji med parkiriščem Fornače in starim mestnim jedrom. Brezplačna storitev bo prav tako na voljo vsak dan med 9. in 17. uro z odmorom med 14. uro in 14.30. Dostavo bo mogoče naročiti na telefonsko številko 031 391 992, pri čemer v Okolju Piran priporočajo rezervacijo 24 ur vnaprej.

Kot so poudarili, piranska občina izvaja vse projekte na področju mobilnosti z namenom izboljšati kakovost življenja in preko trajnostnih rešitev optimizirati prometne tokove, učinkovito uporabljati omejen prostor ter spodbujati uporabo ekoloških in energetsko učinkovitih načinov prevoza.