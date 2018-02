Pocenitev goriv, kakršne že dolgo ni bilo

Ljubljana – Od polnoči bosta veljali novi, nižji nadzorovani ceni goriv. Neosvinčeni motorni 95-oktanski bencin se bo pocenil za 2,8 centa pri litru in bo stal 1,272 evra za liter, cena dizla pa se bo znižala za 2,1 centa na 1,219 evra za liter. Tolikšna pocenitev, za 2,15 oziroma 1,7 odstotka, je najmočnejša v zadnjih mesecih, zanjo pa so zaslužni predvsem tržni trendi: cene goriv na mediteranskih borzah so namreč v zadnjih 14 dneh, od prejšnjega modelskega izračuna, upadle na najnižjo raven v letošnjem letu. Po novem bo tako za 50 litrski rezervoar 95-oktanskega bencina odšteti 1,4 evra manj, za enako količino dizla pa 1,05 evra manj. Ceni bosta na ravni onih iz lanskega oktobra.