Pod žarometom: Harij Furlan

Triinpetdesetletni Primorec iz Renč, ki je pred nastopom prvega mandata februarja 2012 vodil Nacionalni preiskovalni urad, pred tem je bil že član posebne tožilske skupine, kasneje pa je služboval tudi na mednarodnem tožilstvu v BiH, je v tožilskih vrstah 23 let. Državnotožilski svet mu je danes zaupal še en mandat. Specializirano državno tožilstvo (SDT), ki preganja najzahtevnejše primere gospodarske, organizirane in korupcijske kriminalitete, bo vodil do leta 2024.



Izzivov mu zagotovo ne bo manjkalo. Pregon bančne kriminalitete in korupcije sta najvišje uvrščeni na prednostni lestvici njegovega dela in dela SDT. Del stroke in politike njegovo delo različno ocenjuje, zagotovo pa drži, kot nam je Furlan dejal v enem od pogovorov, »da bo vsaka oblast, vsak politik rekel, da se bori proti gospodarskemu in organiziranemu kriminalu ter korupciji, dokler preiskovalci ne pridejo blizu njega in tistih, ki stojijo za njim«. Prav korupcijska dejanja so najteže dokazljiva, ker se niti storilec niti prejemnik podkupnine ne počutita kot žrtev, pravi Furlan. Če ne pridobijo nekoga, ki je vpleten v ta sistem in je pripravljen pričati, je korupcijo zelo težko dokazovati, niti prisluhi ne pomagajo. Kriminalci uporabljajo komunikacijo, ki jo je skoraj nemogoče izslediti.



Pred ponovno kandidaturo se je moral otepati nekaterih očitkov, povezanih s posli svoje družine, natančneje brata, ki je posloval s šempetersko bolnišnico, vendar je pravosodni minister Goran Klemenčič, ki ga je predlagal za ponovno imenovanje, dal vedeti, da mu popolnoma zaupa in da nima nobenega razloga, da mu ne bi. V bran mu je minister stopil tudi pri zapletih v zadevi Farmacevtka in pri preiskavi sanacije bank. Nikoli pa Klemenčič ne pozabi ponoviti, da bo moral biti pregon najzahtevnejšega kriminala učinkovitejši.



Harij Furlan – pred dvema letoma se je omenjalo, da bo na mestu prvega tožilca nadomestil Zvonka Fišerja – vodi eno od najbolj izpostavljenih institucij v državi. Tožilci SDT so pod posebnim drobnogledom javnosti, njihove napake močno odmevajo. Zaradi nezakonitega pripora Hilde Tovšak so ga pred petimi leti pozivali k odstopu, niti v komunikaciji s kolegi mu včasih ni lahko. Vodi relativno mlado ekipo, starejši kolegi so ji v pomoč. Prizadeva si, da bi krog kaznivih dejanj, ki jih preganjajo, zožili. Vztraja, da obstaja bistvena razlika med ukvarjanjem z lažjimi in manj odmevnimi zadevami ter ukvarjanjem z zahtevnimi in javno odmevnimi primeri.



Pravi, da je za tožilce najpomembneje, da posameznike, ki so obtoženi kaznivih dejanj, pripeljejo pred sodnike. Ti pa naj jim sodijo, toda stoodstotne obsodilnosti ne morejo pričakovati, ker bi to pomenilo, da je s pravosodnim sistemom nekaj narobe.



Generalni državni tožilec Drago Šketa delo SDT ocenjuje kot dobro, bo pa analiza dela tega tožilstva pokazala, kje so, če so, še rezerve in kako naprej.



Harij Furlan pravi, da sovraži delo tožilca, vendar je od njega odvisen. Če ne bi bil tožilec, bi bil gasilec, posebno strast goji do planinstva in kolesarstva. Pritrdi, da tožilcem tudi grozijo. A kljub vsemu: ta služba tožilcu, kadar mu uspe v kazenskem postopku doseči pravico in s tem možnost, da naredi kaj dobrega za ljudi, daje dovolj zadovoljstva, da v njej vztraja. Tudi to so besede Harija Furlana.