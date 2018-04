Podaljšan čas vožnje proti Obrežju

Ba. Pa., STA

Ljubljana – Po podatkih Prometno-informacijskega centra je na primorski avtocesti daljši zastoj pred delovno zaporo na viaduktu Ravbarkomanda proti Kopru, zaradi česar se potovalni čas podaljša za 5 do 10 minut.

Na dolenjski avtocesti med priključkoma Grosuplje in Višnja Gora proti Obrežju, potovalni čas se podaljša za 5 do 10 minut.

Krajši zastoj je na cesti Izola - Strunjan.

Glavno cesto Dravograd-Slovenj Gradec, ki je bila zaradi gašenja požara zapuščenega stanovanjskega objekta v Otiškem vrhu več ur zaprta, so okoli 11. ure znova odprli za promet. Kot so zapisali na Upravi RS za zaščito in reševanje, so ogenj, ki je objekt velikosti 15 krat 6 metrov v celoti uničil, gasilci pogasili.

Gasilci so s pomočjo gradbene mehanizacije tudi odstranili poškodovane dele zgradbe. Vzrok požara pa pristojne službe še preiskujejo.

