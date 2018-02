Konec meseca več za upokojence, a stiska številnih ostaja

Ljubljana – Uskladitev pokojnin bo po skoraj desetih letih spet redna, je potrdil svet zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz). Za 2,2 odstotka višje pokojnine bodo na računu upokojencev prvič konec meseca. Na seji so izglasovali še novega predsednika sveta zavoda in njegove druge člane.

Pokojnine se enkrat na leto uskladijo na podlagi nominalne rasti povprečne mesečne bruto plače in povprečne rasti cen življenjskih potrebščin za preteklo leto. Prva je bila po podatkih statističnega urada (Surs) višja za 2,7 odstotka, medtem ko je druga zrasla za 1,4 odstotka. To glede na izračun v skladu z zakonom pomeni, da je redna uskladitev pokojnin 2,2-odstotna.

Aprila je napovedana še 1,1-odstotna izredna uskladitev. »Leto se je za upokojence začelo odlično. Za nekoga s 600 evri pokojnine pomeni dvojna uskladitev za okoli 18 evrov višjo mesečno pokojnino,« je pojasnil generalni direktor Zpiz Marijan Papež.

Pokojnine se od leta 2010 niso usklajevale v polni meri, saj so njihovo rast omejevali interventni in varčevalni ukrepi. Letošnja dvojna uskladitev na letni ravni pomeni okoli 150 milijonov evrov proračunskih sredstev več. Z julijsko pokojnino bo za skoraj vse upokojence višji tudi regres, ki bo znašal od 100 do 410 evrov.

»Številni upokojenci bodo zadovoljni. Glede na visoko rast življenjskih stroškov pa so pokojnine še vedno prenizke,« je izpostavila predstavnica upokojencev v zavodu Anka Tominšek. Največ tistih pod pragom revščine, 16,9 odstotka, je bilo po zadnjih podatkih Sursa ravno upokojencev, med njimi več kot polovica žensk.

Nova sestava sveta

Svet pokojninskega zavoda je na seji soglasno za štiri leta imenoval tudi novega predsednika in njegovega namestnika. Za prvega so izglasovali predstavnika iz vrst delodajalskih združenj Dušana Bavca, ki je bil do sedaj član sveta več mandatov.

»Zavzemali se bomo za to, da bodo upokojenci dobili dostojne pokojnine, ki morajo slediti dvigu povprečnih plač in cenam življenjskih stroškov,« je povedal in se zavzel še za več legalnih oblik dela za upokojence. Njegov namestnik je postal Aljoša Čeč iz interesne skupine reprezentativnih sindikatov.

Novi predsednik zavoda je Dušan Bevec. Foto: Uroš Hočevar.

Prvič je član sveta zavoda postal tudi predstavnik študentske organizacije. Dijaki in študenti del zaslužka od dela preko študentske napotnice namreč prispevajo v pokojninsko in zdravstveno blagajno.

Lani so tako prispevali okoli 75 milijonov evrov. »Prav je, da imamo predstavnika v tem organu. Z aktivno participacijo bomo dodali tudi svoje mnenje, kar je pomembno za medgeneracijsko sodelovanje,« je povedal Aleksandar Spremo.