Pokopališče končno lokalni spomenik

Piran – Več let po pobudi italijanske manjšine so piranski svetniki včeraj v prvi obravnavi podprli predlog odloka, s katerim bodo mestno pokopališče razglasili za kulturni spomenik lokalnega pomena.



V občini želijo na ta način ohraniti dragocene spomenike, ki so del piranske zgodovine. Med varovalnimi režimi je predvideno, da za spomenike, če ti ne bi imeli več zasebnih skrbnikov, skrb prevzame občina.



Na piranskem pokopališču imajo skupaj 3595 pokopnih prostorov. Med pokopanimi so tudi znane osebnosti iz zadnjega stoletja, kot so režiser František Čap, slikarji Zvest Apollonio, Viktor Birsa, Herman Pečarič in Enrico Fonda, kipar Janez Lenassi, a tudi pisatelj Pavle Zidar (s pravim imenom Zdravko Slamnik), italijanska pisatelja in zgodovinarja Diego de Castro in Antonio Sema, italijanska operna pevka Rita Pierobon. Še veliko več je grobov starih piranskih družin, katerih nagrobni spomeniki predstavljajo dragocena umetniška dela. Sedanje piransko pokopališče je staro le malo več kot 200 let, prej so ga imeli v bližini današnjega župnišča.



Neogotska arhitektura



Elaborat za razglasitev pokopališča kot kulturnega spomenika so izdelali v piranski enoti zavoda za varstvo kulturne dediščine, kjer poudarjajo, da pokopališke stavbe predstavljajo enotno arhitekturo iz obdobja neogotike. Varovani so predvsem vhodni objekt z mrliško vežico, cerkev sv. Mohorja in Fortunata, grobnica-kapela družine de Castro, vsi nagrobni spomeniki, ki so stari več kot 50 let, kostnica, obodni zid s kovinskimi vrati, stopnišča, prehodi in lapidarij.

Grobovi so uvrščeni v tri kategorije, za katere velja različna stopnja varovanja. Predvsem na starih grobnicah bodo morali lastniki za vsako spremembo ali urejanje pridobiti soglasje upravljavcev iz Okolja Piran in spomeniškega zavoda.



Z odlokom občina določa finančni vir, s pomočjo katerega bodo skrbeli za zapuščene spomenike, sredstva za vzdrževanje pokopališča pa nameravajo črpati tudi na evropskih razpisih. Z odlokom želijo ohraniti avtentično podobo pokopališča, ki se ponaša tudi z mogočnim parkom starejših cipres in z izjemnim razgledom na morje, italijansko in slovensko obalo ter Julijske Alpe.