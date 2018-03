Policija bo dobila nov helikopter

Ministrstvo za notranje zadeve je objavilo razpis za nakup novega helikopterja, zanj je pripravljeno odšteti do 19,5 milijona evrov.

L. Z., STA

Ljubljana - Ministrstvo za notranje zadeve je v sredo objavilo razpis za nakup in vzdrževanje novega transportnega helikopterja policije. Ministrstvo je pripravljeno plačati za nakup in dobavo vozila ter usposabljanje največ 19,5 milijona evrov z DDV, za vzdrževanje vozila v prvih dveh letih pa največ 1,3 milijona evrov z DDV, piše v razpisu.

Pri izboru ponudbe in oddaji javnega naročila bo merilo ekonomsko najugodnejša ponudba, pri tem pa bodo ponudbe ocenjene na podlagi cene helikopterja in drugih njegovih operativnih karakteristik.



Ponudbe do 18. aprila

Kot je razvidno iz razpisa, je sicer ocenjena vrednost javnega naročila za nakup in dobavo helikopterja ter usposabljanje 15 milijonov evrov z DDV, za vzdrževanje vozila za obdobje dveh let pa en milijon evrov z DDV. Ob morebitnem povečanju naročila s sklenitvijo aneksa k pogodbi pa so za prvo postavko pripravljeni plačati 19,5 milijona, za drugo pa 1,3 milijona evrov z DDV.

Kot pravočasno prispele ponudbe bodo štele tiste, ki jih bo ministrstvo prejelo najkasneje do 18. aprila do 10. ure, izbrani izvajalec pa bo moral helikopter dobaviti najkasneje do 30. septembra 2019.

Izbrani ponudnik bo za vzdrževanje helikopterja tudi sklenil pogodbo o dobavi blaga in izvedbi storitev pri vzdrževanju vozila za obdobje dveh let od končnega prevzema helikopterja.



Prva posodobitev po letu 2007

Po poročanju Televizije Slovenija gre za prvo posodobitev flote slovenske policije po letu 2007, ko je v Slovenijo prispel slabih devet milijonov evrov vreden eurocopter EC135, ki je bil deloma plačan iz evropskih sredstev.

Tokratni nakup predvideva zmogljivejši in večji transportni helikopter, v katerem policijska oprema ni predvidena. Bo imel pa celotno opremo za reševanje in medicinsko opremo za oskrbo in prevoz ponesrečencev, je še poročala Televizija Slovenija.