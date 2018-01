»Policija bo v slovenskem morju izvajala oblastnost«

Ljubljana – Kakšnih posebnih pretresov se zaradi menjave prvega moža slovenske policije ne pričakuje, saj bo Simon Velički v glavnem nadaljeval začrtano pot svojega predhodnika Marjana Fanka, ki je po 35 letih policijski suknjič za vselej slekel, saj odhaja v pokoj. Izzivov policiji ne bo manjkalo, saj je že čez mesec dni napovedana stavka, pred veliko preizkušnjo pa so tudi zaradi hrvaškega nepriznanja arbitražne razsodbe, saj, če ne drugje, bo lahko na morski meji zelo napeto.



Simon Velički je do mesta vršilca dolžnosti generalnega direktorja Policije služboval na več funkcijah. Začel je pred kakšnimi 30 leti, kakor vsi v tistem času, kot začetnik v miličniški uniformi. Odhajajoči prvi mož slovenske policije ga je ob nastopu funkcije imenoval za svojega namestnika, zato je Velički dobro seznanjen z vsemi težavami, ki so pestili in še pestijo slovensko policijo. Kot pravi v pogovoru, bo šel po začrtani poti svojega predhodnika.

Slovenska policija je v zadnjih letih šla čez težke preizkušnje. V kakšno kondiciji je sedaj, ko ste prevzeli vodenje?

V zelo dobri. Kljub vsem izzivom je policija izpolnila pričakovanja tako države kot državljanov. Moja naloga je, da policija dobro dela še naprej.

Največja kriza, kar se pomanjkanja denarja za materialna sredstva tiče, je mimo. Stanje je vidno boljše. Vendar ostaja problem plač, zato se naslednji mesec spet obeta policijska stavka...

Kar se tiče finančnih okvirov za materialno-tehnična sredstva za delo policije, smo v zelo dobrem stanju. V primerjavi z obdobjem v preteklih letih je to resnično velik napredek. Zato zdaj lažje zagotavljamo učinkovito delo, predvsem operativnih enot. Napovedana stavka je vedno izziv predvsem za vodje v operativnih enotah, kako na eni strani omogočati stavkajočim, da izražajo svoje stavkovne pravice, po drugi strani pa vemo, da naša zakonodaja opredeljuje, katere naloge morajo policisti kljub stavki opraviti. Če bo do stavke resnično prišlo, je pred nami spet zahtevno obdobje.

Ena izmed glavnih težav policije ostaja pomanjkanje kadrov. Zgodi se, da predvsem v času dopustov, kakšna policijska postaja že težko zagotovi zadostno število zaposlenih za nemoten potek dela. Kako povečati zanimanje za poklic policista?

Zagotavljanje ustreznega števila policistov za izvajanje nalog je vedno zahtevnejša naloga. S tem smo se začeli temeljiteje ukvarjati v zadnjem obdobju, ko je vlada odprla možnost zaposlovanja novih policistov, a smo presenečeni nad slabšim odzivom ljudi, ki se odločajo, da bi prišli v naše vrste. Tukaj je pred nami veliko nalog, da predvsem mladim predstavimo, kakšen je naš poklic in jim prikažemo njegovo poslanstvo , s čimer bi jih pritegnili, da pridejo v naše vrste.

Vemo, kako je s plačo s policiji. Enotni plačilni razred je naredil svoje, enako so tako plačani tisti manj obremenjeni, kot tisti, ki so preobremenjeni.

V tem segmentu je kar nekaj možnosti, da se to uredi. Ena od možnosti je gotovo nadaljevanje procesa izgradnje novega kariernega sistema, na drugi strani pa je potrebno zagotoviti orodja vodjem, da lahko nagrajujejo tiste, ki naredijo več. Če nam bo uspelo v nekem doglednem času narediti karierni sistem, ki bo omogočal posameznikom predvidljivost delovnega razvoja skozi kariero, bomo naredili največ.

Prioritete dela policije ostajajo takšne, kot jih je začrtal vaš predhodnik, ali so na vidiku kakšne spremembe?

Večjih sprememb gotovo ne bo. Prioritete in izzivi, ki so pred nami, so znani. Slovenska policija bo tudi v bodoče najpomembnejši organ za zagotavljanje notranje varnosti v državi. Glede na lego Slovenije je vedno več nalog, ki so povezane z regionalnimi oziroma globalnimi grožnjami varnosti. Tako se soočamo z relativno velikim številom poskusov ilegalnih prehodov državne meje z Hrvaško, kjer nudijo usluge migrantom tudi posamezne kriminalne skupine in tako izkoriščajo stisko teh ljudi. Ker se problematika ne umiri je to ena od prioritetnih nalog, pri čemer nam pomagajo tudi naši vojaki in pomožni policisti. Globalne grožnje zaradi različnih hudih kaznivih dejanj, tudi v povezavi s terorizmom, nikakor niso zamrle. Seveda pa se mora policija osredotočiti tudi na delo v lokalnem okolju, kjer je prav da rešujemo varnostne probleme, ki jih čutijo naši državljani. Ostajamo na stališču, da se odzivamo na vsak klic naših ljudi, ki potrebujejo pomoč in seveda zaščito.

Kakšen starejši policist zna povedati, da je bilo včasih precej več stika z lokalnim prebivalstvom. Na ta način so izvedeli tudi, kot vi pravite, operativno zanimive informacije. Tega zdaj, tudi zaradi pomanjkanja kadra, ni več.

Ta proces se je začel opuščati že od osamosvojitve Slovenije dalje. V taki piramidni organizaciji z omejenimi kadri tega stika z lokalnim okoljem ne moramo doseči v popolnosti oz. na želeni ravni. Zavedati se moramo, da imamo veliko nalog v sklopu mednarodnega policijskega sodelovanja in nalog pri varovanju schengenske meje, zaradi tega trenutno ne moremo zagotavljati potrebnega števila v lokalnem okolju. Vsekakor pa se bomo trudili , da ta razmerja popravimo in omogočimo še boljše sodelovanje med policisti in državljani v lokalnem okolju.

Mimo zapletov z arbitražnim sporazumov ne moremo. Situacija je zapletena, predvsem zaradi morebitnega posredovanja policije na morski meji. Kako ste na to pripravljeni, glede na to, da je tudi hrvaška policija odločba braniti državno mejo. Je pa ključna razlika med policijama - kje je ta meja?

Tukaj bi rad izpostavil osnovne pristojnosti policije. Osnovna naloga je, da poskrbimo za varnost in red. Na strani policistov seveda ni vprašanje ali bodo upoštevali pravne norme in skladno z njimi izvajali potrebne ukrepe zoper kršitelje. Slovenska policija bo tako v slovenskem morju izvajala svoja pooblastila, na način, da bo vendarle ukrepala zoper kršitelje in na drugi strani izvedla naloge ob upoštevanju taktičnega preudarka.

Če hrvaška ribiška ladja pride v naše teritorialne vode, lahko sledi globa. Kakšna sankcija pa lahko doleti hrvaške policiste, ki prav tako zapljujejo v slovenske vode?

Vplutje hrvaških varnostnih organov v slovensko morje za zdaj obravnavamo kot incident in izvedemo postopek, ki ga ta predvideva. V tem segmentu trenutnio nii nobenih sprememb. Glede prisotnosti drugih plovil v našem morju, pa lahko gre za kršitve Zakon o tujcih, pri čemer je postopek predpisan in ga policisti že izvajajo.

Si morda že upate napovedati, če se boste po izteku funkcije vršilca dolžnosti potegovali za mandat generalnega direktorja policije, če vas bo nov notranji minister oziroma notranja ministrica k temu povabil?

Vsekakor bi bilo to še prezgodaj napovedovati. Trenutno sem miselno in s svojo energijo usmerjen v izvajanje nalog za obdobje 6. mesečnega mandata, potem pa se bom odločil kako naprej.