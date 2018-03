Policija bolje pripravljena, gneče manj

Brežice – Lanski velikonočni prazniki so minili v znamenju kilometrskih kolon na mejah, ki so bile predvsem posledica prehoda na skeniranje dokumentov vseh potnikov. Medtem ko je bila na največjem mejnem prehodu Obrežje kolona lani dolga 10,5 kilometra, včeraj ob 15. uri razen policijskega helikopterja v zraku ni bilo posebnosti. Promet se je začel zgoščevati proti večeru.

Policijski helikopter nad avtocesto, nad njo v gozdičku pri Prilipah policijski terenec, tri kilometre od meje opozorilna tabla o nevarnosti naletov, pred meddržavnim mejnim prehodom Slovenska vas nove oznake in usmerjevalne ograje, ob njih pa dve novi premični stranišči. Vse v pričakovanju ponovitve lanskih večurnih zastojev.



A promet je potekal povsem tekoče, na Obrežju je bilo na izhodu odprtih pet stez, na vsaki manj kot deset vozil. Komaj dvakrat več jih je bilo na edini odprti stezi na manjšem mejnem prehodu Slovenska vas.



Manj pregledanih dokumentov



»Dopoldne so v smeri proti Hrvaški nastale občasne kolone pri Dobruški vasi, dolge od dva do tri kilometra, a na mejnem prehodu Obrežje ni bilo daljših čakalnih dob,« je dogajanje na 10. evropskem prometnem koridorju, ki povezuje srednjo in jugovzhodno Evropo z Azijo, opisal predstavnik PU Novo mesto Robert Perc.



Na lanski velikonočni petek je bila kolona na mejnem prehodu Obrežje dolga 10,5 kilometra, pri izstopu ga je prečkalo 12.015 osebnih vozil, dan kasneje 5271, v nedeljo pa 2463. »V nedeljo se je promet pri vstopu v državo postopoma že povečeval, verjetno bo podobno tudi letos,« je dejal Perc.



Tudi če bo število osebnih vozil za velikonočne praznike podobno lanskemu, bodo kolone verjetno krajše. Po prometnem kaosu za lansko veliko noč, ko so hrvaški in slovenski policisti vsak zase odčitavali osebne dokumente večine potnikov in so bolj ohlapen nadzor izvajali le ob zares dolgih kolonah, se je mejni režim deloma spremenil: »Slovenski policisti pri izstopu izvajajo ciljno usmerjeno mejno kontrolo, pri vstopu pa sistematično, razen ko je na podlagi ocene tveganja od 1. marca do 1. oktobra mogoče tudi pri vstopu v državo na Obrežju, v Slovenski vasi, Metliki in Vinici opravljati ciljno usmerjeno mejno kontrolo. Slovenija je obvestila evropsko komisijo, države članice EU in Evropsko mejno in obalno stražo Frontex, da bo od 15. marca do 1. oktobra 2018 uporabila odstopanje od izvajanja sistematične mejne kontrole na omenjenih štirih mejnih prehodih.«



Več posluha policije



»Policisti pravijo, da jim, če poznajo potnike, ni več treba vedno odčitati osebnega dokumenta z optičnim čitalnikom,« je dejala Rajka Križanac, tajnica krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem. Sama mejo prečka od dva- do štirikrat na dan: »Na sto prehodov mi hrvaški policisti osebni dokument po moji oceni vzamejo približno 30-krat, slovenski pa 70-krat. Naši policisti pravijo, da so bolj pedantni, ker to od njih v nasprotju s Hrvati, ki še niso v schengenskem območju, zahtevajo uredbe.«



Brežiški policisti so se s predstavniki KS na temo razmer na mejnih prehodih, meddržavnem Slovenska vas in mednarodnem avtocestnem Obrežje, sestali v ponedeljek. Tajnica KS opaža večji posluh mož v uniformah: »Policisti so nam dejali, da imajo letos na voljo prenosni optični čitalec, ki jim bo v Slovenski vasi ob zastojih omogočal odprtje druge steze. Vas Obrežje je bila lani namreč občasno povsem blokirana.«



Kljub napredku v komunikaciji s policisti Križanac opozarja, da ljudje, doma ob meji, po dveh desetletjih predlogov še vedno nimajo možnosti hitrega prestopa meje z mejnimi dovolilnicami. Lesen most na Obrežju in betonski v Slovenski vasi zaradi togosti Ljubljane in Zagreba ostajata neprehodna: »Glede na arbitražni spor napredka ne pričakujemo kmalu. Še posebej ker od policistov večkrat slišimo, da bi v tem primeru imeli še več kadrovskih težav.«