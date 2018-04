Policija ujela kar 824 prehitrih voznikov

Be. B., STA, L. Z.

Policija je v sredo, že četrto leto zapored, organizirala maraton hitrosti, ki so ga izvajali na 617 lokacijah. Zabeležili so kar 824 prekoračitev omejitve hitrosti. Največ voznikov je prehitro vozilo v naselju, in sicer 602. Na avtocesti je prehitro vozilo 150 voznikov, na cestah zunaj naselij pa 72 voznikov. Sicer pa so vozniki nadzor sprejeli pozitivno, so zapisali na spletni strani policije.

Kar 678 voznikov so policisti s kršitvijo seznanili na kraju. Opozorili so 97 voznikov, izrekli so 137 mandatnih kazni zoper tujce, na pristojna sodišča pa so podali štiri obdolžilne predloge. V ostalih primerih so voznikom izdali plačilne naloge, 146 lastnikov vozil pa lahko plačilni nalog pričakuje po pošti.

V naselju okoli 70 kilometrov na uro

V naselju so vozniki povprečno peljali do 20 kilometrov na uro nad omejitvijo, izven naselja in na avtocestah pa 30 kilometrov na uro. Na dolenjski avtocesti je sicer voznik peljal s hitrostjo 187 kilometrov na uro. Na območju Pomurja je voznik trikolesnika vozil 107 kilometrov na uro, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,61 miligramov alkohola.

Prepočasi je lahko tudi nevarno

Policisti pa so poudarili, da je določen del voznikov zaradi nadzora hitrosti vozil veliko prepočasi, kar je lahko v prometu prav tako zelo nevarno. Na gorenjski avtocesti so obravnavali voznika, ki je namesto dovoljenih 130 kilometrov na uro vozil le 46 kilometrov na uro.

Cilj maratona je bil kljub vsemu dosežen, je ocenil Robert Vehovec iz sektorja prometne policije Generalne policijske uprave. »Večina voznikov je svojo hitrost prilagodila in vozila bolj zmerno. To se je odrazilo tudi v boljši prometni varnosti,« je dejal.

Policisti so ocenili, da je večina voznikov maraton merjenja hitrosti sprejela pozitivno in prilagodila hitrost vožnje ter s tem prispevala svoj delež k temu, da so bile slovenske ceste v sredo relativno varne. Foto: Ljubo Vukelič/Delo

PU Ljubljana:

Meritve hitrosti so izvajali na več kot 90 različnih točkah. V času akcije so policisti skupno ugotovili 117 kršitev prekoračitve hitrosti. Od tega je bilo največ, 116 kršitev ugotovljenih v naseljih, 3 na avtocesti oz. hitri cesti in 1 izven naselja.

PU Maribor:

Izmerili so 80 prekoračitev hitrosti, 39 izmerjenih prekoračitev je bilo v naselju, 41 pa zunaj naselja. Najvišje izmerjene hitrosti so bile: na omejitvi 80 km/h na delovišču avtoceste je bila najvišja hitrost 135 km/h, na omejitvi 110 km/h na avtocesti je bila najvišja hitrost 184 km/h, na omejitvi 130 km/h na avtocesti je bila najvišja hitrost 189 km/h, na omejitvi 90 km/h zunaj naselja je bila najvišja hitrost 118 km/h, na omejitvi 50 km/h v naselju je bila najvišja hitrost 79 km/h.

PU Celje:

Meritve hitrosti so izvajali na več kot 100 lokacijah ter ugotovili 187 prekoračitev hitrosti. 14 voznikov smo opozorili, 14 tujih voznikov je globo poravnalo na kraju, ostali bodo dobili plačilne naloge.

Na območju Velenja so celjski policisti izmerili hitrost vozniku osebnega vozila, ki je v naselju vozil s hitrostjo 89 kilometrov na uro. Predpisana sankcija za prekršek je tisoč evrov in 9 kazenskih točk.

PU Novo mesto

Meritve hitrosti so izvajali na več kot sto različnih točkah in sicer tam, kjer je v preteklosti že prihajalo do prometnih nesreč ali so bile ugotovljene kršitve, povezane z neprilagojeno hitrostjo.

Veliko voznikov je hitrost vožnje prilagodilo omejitvam, so pa policisti kljub temu ugotovili 149 prekoračitev hitrosti in kar 90 dostotkov kršitev je bilo ugotovljenih v naseljih. Zaradi kršitev so izrekli 48 opozoril, izdali 92 plačilnih nalogov in devetim tujcem izrekli mandatne kazni.

PU Koper

Meritve so izvajali na več kot 50 različnih točkah. V času akcije so policisti ugotovili 53 kršitev povezane s hitrostjo. Od tega je bilo največ, 33 kršitev, ugotoljenih v naseljih, 17 na avtocesti in 3 izven naselja. Največjo hitrost so policisti izmerili pri vozniku osebnega vozila, ki je na avtocesti med Kozino in Postojno vozil kar 201 km/h.

V tem času sta se na območju PU Koper zgodili dve prometni nesreči.

PU Kranj

Na Gorenjskem je maraton hitrosti potekal na več kot 60 lokacijah. V maratonu nadzora hitrosti so gorenjski policisti ugotovili 79 prekoračitev hitrosti oziroma 79 udeležencev s sindromom »težke noge«. 39 izmerjenih prekoračitev je bilo v naselju, 40 pa zunaj naselja. Ta dan so obravnavali skupaj pet prometnih nesreč in nobene neprilagojene hitrosti.