Policijska sindikata začasno prekinila stavkovne aktivnosti

Ma. F., STA

Ljubljana – Policijski stavkovni odbor je odločil, da začasno oziroma do preklica prenehajo izvajati vse stavkovne aktivnosti. Kot so zapisali v Sindikatu policistov Slovenije in Policijskem sindikatu Slovenije, vlada nima več pooblastil za sklepanje zavezujočih dogovorov s sindikati, zaradi česar je nadaljevanje stavkovnih aktivnosti nesmiselno.

Stavka zaposlenih v policiji, na ministrstvu za notranje zadeve in na inšpektoratu za notranje zadeve je uperjena proti vladi, ki pa z odstopom premiera Mira Cerarja nima pooblastil za nadaljevanje pogajanj, so opomnili v sindikatih. Ker je nadaljevanje pogajanj v obdobju do oblikovanja nove vlade nesmiselno, sta se sveta obeh sindikatov odločila za začasno prenehanje stavkovnih aktivnosti. »Stavka pa ni preklicana, zato prostori in vozila še naprej ostanejo označeni s plakati stavka,« so pojasnili.

Kot so zapisali v sindikatih, se je ne glede na navedeno v dosedanjih pogajanjih vlada jasno opredelila, da so nekatere stavkovne zahteve v pristojnosti ministrstva za notranje zadeve. Od vodstva ministrstva zato zahtevajo aktivno reševanje teh zadev, pa tudi odprtih zadev iz sporazuma leta 2016.

Odprte zadeve tako niso povezane s pristojnostmi vladne pogajalske skupine, zaradi česar bodo v primeru kakršnega koli izogibanja izpolnjevanju zahtev oziroma zavez stavkovne aktivnosti nemudoma zaostrili. Enako bo policijski stavkovni odbor ravnal, če bi vlada, ki opravlja tekoče posle, nadaljevala pogajanja z drugimi predstavniki stavkajočih sindikatov, ne pa tudi s policijskimi. Tako bodo ravnali tudi v primeru kakršnih koli poskusov koalicije, da v DZ sprejme zakone, ki bi po mnenju sindikatov posegali v področje pravic zaposlenih in bi morali biti kot takšni del socialnega dialoga.

Bo pa policijski stavkovni odbor nadaljevanje že začetih pogajanj zahteval tako po končanih volitvah in imenovanju nove vlade, so še zapisali.