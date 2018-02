Stavkajoči policisti čakajo, da se Koprivnikar vrne iz toplih krajev    

Ljubljana - Oba sindikata policistov sta danes ob 7. uri začela stavko, ki jo policisti nameravajo nadaljevati do izpolnitve njihovih zahtev. Ob 10.30 so se zbrali pred poslopjem vlade, vendar niso zaprli ceste, zbrani pa so po približno desetih minutah zapustili prizorišče. Kot so dejali, je bil »čas, da zapustijo ta sramotni kraj«.

Stavkamo, dokler ne priznajo posebnega statusa našemu poklicu, je na shodu na s snegom pobeljeni Gregorčičevi ulici poudaril vršilec dolžnosti predsednika Sindikata policistov Slovenije Kristjan Mlekuš.

Prvi mož Policijskega sindikata Slovenije Radivoj Uroševič je dejal, da so vladi že vse napisali, a da so ji v vsakem trenutku in v vsakem vremenu na razpolago, da ji razložijo svoje stavkovne zahteve in aktivnosti.

Oba predsednika sta nagovorila navzoče policiste in povedala, da jih vlada ne posluša in ne sliši, zato od danes naprej oni ne slišijo nje, kar so ponazorili z zatisnjenimi ušesi. To bi povedali tudi ministru za javno upravo Borisu Koprivnikarju, ki pa je v toplih krajih, v Dubaju, kjer se udeležuje svetovne konference The World Government Summit 2018.

Na njej sodeluje tudi kot govornik, njegova udeležba pa je bila že dalj časa načrtovana, so prejšnji teden pojasnili na ministrstvu.



Foto: Blaž Samec/Delo

Uroševič je nato opoldne v uvodnem nagovoru na tiskovni konferenci v prostorih policijskega veteranskega društva poudaril, da je današnja stavka uperjena samo proti vladi, ne pa tudi državljanom. Tudi Mlekuš je izpostavil, da današnje stavke državljani ne bodo občutili, še posebno zaradi trenutno negotovih prometnih razmer.

Policisti od vlade zahtevajo ureditev posebnega statusa, zaradi česar bo stavka trajala do izpolnitve njihovih zahtev. »Naša stavka se kljub trajanju ne sme odražati na varnosti državljanov, zato bomo opravljali vse nujne naloge, ki jih zakon predvideva,« je bil jasen Uroševič. Varnost se zaradi prekinitve dela ne sme poslabšati, je dejal.

»Presenečeni smo bili, da so se nam na današnjem shodu pridružili tudi policisti, ki so danes prosti,« je nadaljeval in povedal, da strokovnih aktivnosti ne bodo zaostrovali do novih pogajanj z vladno pogajalsko skupino, ki bo konec tedna, ko se minister Koprivnikar vrne iz toplih krajev. Vlada se sicer ves čas izmika pogajanjem in izpolnitvi zahtev, je še dodal. Z njo so se sestali dvakrat, vendar nobeno od srečanj ni bilo namenjeno pravim pogajanjem.

Kristjan Mlekuš in Radivoj Uroševič. Foto: S. H./Delo

V petek so policijske enote prejele dopis notranjega ministrstva – poleg policistov sicer stavkajo tudi zaposleni na ministrstvu – da stavka ne bo plačana, saj vlada ni v ničemer prekršila stavkovnega sporazuma, sklenjenega po polletni stavki leta 2016. Ker niso prejeli nobene informacije, da kdo ne bi stavkal, pravijo, da stavka vseh 9000 zaposlenih na ministrstvu in policiji. Od tega je v enega od sindikatov včlanjenih 7600 zaposlenih.

Ker so v petek policijske enote prejele obvestilo ministrstva, da stavka ne bo plačana, Mlekuš pomirja policiste, naj temu ne verjamejo. Prepričan je, da je vlada stavkovni sporazum prekršila, saj med drugim še ni uvedla kariernega sistema v policiji, ki bi ga morala najkasneje s prvim januarjem letos. Kadar gre za kršitev stavkovnih sporazumov ali zakonodaje je plačilo stavke namreč na ramenih države.

Ko bodo ocenili, da so pogajanja z vladno stranjo neuspešna, bodo svoje stavkovne aktivnosti začeli zaostrovati. Pripravljeni so na dolgo stavko, napovedujejo v obeh sindikatih.

Ministrica: Pogajanja naj prinesejo ustrezne rešitve

Vsaka stavka policistov nedvomno predstavlja določeno varnostno tveganje, zato zakon o organiziranosti in delu v policiji določa naloge, ki so jih policisti med stavko dolžni opravljati, je danes sporočila ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar. Te so med drugim varovanje življenja in premoženja, preiskovanje kaznivih dejanj, varovanje določenih oseb in objektov, vzdrževanje javnega reda, nadzor prometa na javnih cestah in izvajanje nadzora državne meje. Policija je zaradi izkušenj iz preteklih stavk, ki so slabo vplivale na odnose v policiji, vzpostavila dežurno delovno skupino, ki bo sodelovala s stavkovnim odborom policijskih sindikatov, da bo zagotovljen minimum delovnega procesa in da ne bo bistveno ogrožena funkcija delovanja policije.

Vesna Györkös Žnidar. Foto: Jure Eržen/Delo

Pristojna ministrica ob policijski stavki predvsem izpostavlja, da so v MNZ v zadnjih treh letih sprejeli številne ukrepe, s katerimi so bistveno izboljšali položaj zaposlenih v policiji. Dosegli so višje vrednotenje njihovih delovnih mest, trend zaposlovanja so po dolgih letih obrnili navzgor, pripravljajo se na vzpostavitev kariernega sistema in tudi proračunska sredstva za policijo so višja.

»Ocenjujem, da napovedana stavka ni uperjena proti vodstvu ministrstva in policije. Razloge je treba iskati širše, še zlasti z vidika razmerij med poklicnimi skupinami oziroma še posebno znotraj pooblaščenih uradnih oseb,« pravi ministrica. Kot je znano, policisti nasprotujejo temu, da bi vojaki, cariniki in pravosodni policisti imeli enak status, saj so pri svojem delu bistveno bolj ogroženi kot omenjeni uniformirani poklici. »Najpomembneje je, da se v okviru pogajanj, ki intenzivno potekajo, najdejo ustrezne rešitve, saj stavka predstavlja velik izziv pri zagotavljanju varnosti na vseh področjih,« še napoveduje ministrica.