Ali je res?

Predstavljamo nekaj lažnih in zavajajočih izjav slovenskih politikov, ki jih je pred volitvami več kot običajno.

Slovenski politični parket je poln laži in zavajanj. Pred volitvami jih je še veliko več, saj se po eni strani vsi trudijo polepšati učinke svojih (ne)uspehov, po drugi pa tudi obljube letijo visoko v nebo. Predstavljamo vam nekaj lažnih in zavajajočih izjav slovenskih politikov in uradnikov, vsako pa spremlja obrazložitev, zakaj se je izjava znašla na seznamu.

Med drugim so na njem izjave Mira Cerarja, Janeza Janše, Luka Meseca ...