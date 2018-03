Pomladni sejmi ob kavici

Celje – V zgolj dva dneva so na Celjskem sejmu letos zapakirali šest spomladanskih prireditev, sejme Flora, Poroka, Altermed, ApiSlovenija ter Festival hrane in pijače Kulinart in Festival kave Slovenije. Za soboto in nedeljo na sejmišču napovedujejo 500 razstavljavcev in pester spremljevalni program.

Nekoliko različne vsebinske poudarke sejmov povezujejo ugodne cene za začetek del na vrtu, novi tržni trendi ter brezplačno svetovanje obiskovalcem za vrtnarjenje, zdravo življenje in pokušine hrane in pijače. Tudi letos so pomemben partner na sejmih Flora in Poroka sekcija vrtnarjev in cvetličarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici, poklicne šole, na ApiSlovenija pa čebelarska zveza Slovenije.

Nina Ermenc Pangerl, ki je na Celjskem sejmu odgovorna za festival kave, pravi, da je v Sloveniji kultura pitja kave še precej slaba in da espressa, kakršne marsikje kuhajo, Italijani nikoli ne bi pili. »Večina naših gostincev je žal prepričana, da zadostuje imeti kavni aparat, uporabniki pa to sprejemajo. Mi želimo na Festivalu kave Slovenija prispevati k dvigu kulture pitja kave,« pravi in obljublja, da bodo ta konec tedna na celjskem sejmišču na svoj račun prišli tako mojstri kot ljubitelji kave.

Obiskovalci bodo z vstopnico prejeli tudi dva degustacijska kupona, ki ju bodo lahko izkoristili za pokušino zdravih domačih kulinaričnih dobrot ali za okusno kavo najboljših ponudnikov s tega področja.

Šest sejmov in festivala sicer prinašajo ugodne nakupe izdelkov za pomladni začetek del na vrtu, prikaze novih trendov, številne nasvete za zdrav, vitalen in uravnotežen način življenja, neposreden stik z največjimi mojstri zdravega življenja ter številne priložnosti za pokušino zdravih kulinaričnih dobrot in najboljših vrst kave.