Pomoč je civilizacijska obveznost razvitih

Razvojno sodelovanje Slovenije: Dve tretjini sredstev gre v skupne blagajne – Bilateralno so prioritete na Zahodnem Balkanu

»Kot razvita država izpolnjujemo civilizacijske obveznosti. Je prispevek k stabilizaciji, urejanju razmer in k dostojanstvu. Sprejeli smo mednarodne zaveze in smo solidarni.« S temi besedami državni sekretar na ministrstvu za zunanje zadeve Andrej Logar utemeljuje mednarodno razvojno sodelovanje.



Slovenija je za mednarodno razvojno sodelovanje, ki deklarativno spada med zunanjepolitične prednostne usmeritve, leta 2016 namenila 73,6 milijona evrov, kar predstavlja 0,19 odstotka bruto nacionalnega dohodka (BND). Dve tretjini tega zneska je namenjeno tako imenovanim multilateralnim aktivnostim – programom EU, OZN in drugih mednarodnih organizacij.