»Pomotoma« izbrali najdražjega ponudnika 

Ljubljana - Direkcija za infrastrukturo, ki spada pod okrilje infrastrukturnega ministrstva, je za izdelavo makete drugega tira izbrala podjetje Art Rebel 9, ki je oddalo najdražjo ponudbo. »Obstaja možnost, da se je pri ocenjevanju ponudb zgodila računska napaka,« pravijo na direkciji, kjer so za maketo plačali več kot 133 tisočakov.



Pred kratkim so v koprskem mandraču slavnostno prikazali maketo drugega tira od Divače do Kopra. Multimedijsko predstavitev so postavili kar v predelani ladijski kontejner, z maketo pa želi Cerarjeva vlada prepričati javnost o zahtevnosti in nujnosti projekta.

Iz dokumenta o oddaji javnega naročila za izdelavo makete pa je razvidno, da je direkcija za infrastrukturo 15. septembra lani kot najugodnejšega izbrala najdražjega ponudnika. Na razpisu sta sodelovali ljubljanski podjetji Art Rebel 9 in RPS, prvi ponudnik je dal ponudbo v vrednosti 133.590 evrov, drugi pa 60.851 evrov.

Cerarjeva vlada z maketo želi prepričati javnost o zahtevnosti in nujnosti projekta. Foto: Blaž Samec/Delo

Direkcija za infrastrukturo pod vodstvom Damirja Topolka je na razpisu, kjer je bilo merilo ekonomsko najugodnejša cena, ponudbe pa so bile točkovane, izbralo podjetje Art Rebel 9, ki je oddalo enkrat višjo ceno od neizbranega podjetja RPS.

»Obstaja možnost, da se je pri ocenjevanju ponudb zgodila računska napaka, zato v okviru internega postopka pregledujemo dokumentacijo o oddaji javnega naročila,« odgovarjajo na direkciji za infrastrukturo, kjer prve ugotovitve obljubljajo za danes. Minister Peter Gašperšič, ki je že zahteval poročilo komisije za izvedbo javnega naročila, je včeraj imenoval tudi komisijo za revizijo postopka.

Bo zdaj odločalo sodišče?

Na vprašanje, za kakšno računsko napako gre pri ocenjevanju ponudb, Tadeja Pušnar, članica Državne revizijske komisije, odgovarja: »Gre za napako pri osnovnih računskih operacijah, kot so seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje. Če naročnik računsko napako ugotovi, lahko po zakonu ponudnika pozove, naj izda soglasje k popravku napake.«

Ker pa je v konkretnem primeru ponudnik že izbran in pogodba podpisana, to ni več v pristojnosti Državne revizijske komisije, ampak v pristojnosti okrožnega sodišča. »Vendar le, če bo neizbrani ponudnik vložil tožbo, sicer je zadeva končana,« pravi Pušnarjeva. Neizbrani ponudnik lahko toži državo in zahteva odškodnino.

»Upam, da se to, kar se je zgodilo na maketi, ne bo zgodilo na pravem projektu,« pravi Tomaž Vesel, predsednik računskega sodišča. Postavitev makete v času, ko sta izrazito problematična financiranje in pravna podlaga za uresničitev projekta, je po njegovem mnenju nepremišljena poteza. »Predstavitev poteka trase in projekta je dobro pojasnjena na spletnih straneh družbe 2TDK,« pojasnjuje Vesel.