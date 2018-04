Pomurska in štajerska avtocesta zaprti zaradi gorečega tovornega vozila

Zaradi prometne nesreče je zaprta tudi gorenjska avtocesta, in sicer med priključkom Lesce in galerijo Moste proti Avstriji.

Ma. F., STA

Ljubljana – Pomurska avtocesta je med priključkoma Dolga vas in Lendava zaprta v obe smeri zaradi gorečega tovornega vozila. Za osebna vozila je možen obvoz po regionalni cesti Dolga vas-Lendava, poroča prometno-informacijski center. Zaradi gorečega tovornega vozila je zaprta tudi štajerska avtocesta, in sicer med priključkoma Slovenska Bistrica jug in Slovenska Bistrica sever proti Mariboru, kjer je nastal zastoj.

Zaradi prometne nesreče je zaprta tudi gorenjska avtocesta med priključkom Lesce in galerijo Moste proti Avstriji. Osebna vozila so preusmerjena na regionalno cesto.

Pred predorom Karavanke je zastoj tovornih vozil proti Avstriji dolg en kilometer.