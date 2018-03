Pomurske lekarne: stanje je shizofreno in nemogoče

Puconci - "Mestna občina Murska Sobota sistemsko napako pri nabavah zdravil, za katero niso krivi direktorji lekarn, izkorišča za pogrom nad direktorjem Pomurskih lekarn Ivanom Zajcem. Pri tem uporablja vsa orožja, Pomurske lekarne jim vračajo z nasprotnimi pravnimi mnenji - stanje je shizofreno in nemogoče!" je na današnji seji sveta pomurske razvojne regije več kot leto dni trajajoče lekarniške zdrahe ocenil župan občine Sveti Jurij ob Ščavnici Miroslav Petrovič.

Petrovič je bil tudi tisti, ki je zahteval, da se župani na seji sveta pomurske razvojne regije pogovorijo o sporu in poskusijo najti rešitev. A tudi po dolgi in žolčni razpravi rešitve niso našli, niti tega jim ni uspelo ugotoviti, ali Pomurske lekarne ta trenutek imajo zakonito in legalno vodstvo ali ne. Zato se bodo morda v kratkem znova sestali na seji, katere edina točka dnevnega reda bodo Pomurske lekarne.

Zaplet s Pomurskimi lekarnami traja že več kot eno leto, vse od takrat, ko februarja lani soboška občina v imenu drugih občin ustanoviteljic ni dala soglasja k ponovnemu imenovanju Ivana Zajca za direktorja zavoda. Svet zavoda Pomurske lekarne je nato Zajca imenoval za vršilca dolžnosti direktorja, soboška občina se je pritožila in mariborsko višje sodišče je letos odpravilo vpis Zajca kot vršilca dolžnosti v sodni register. Po tem je svet zavoda ponovil razpis, na katerega se je znova prijavil samo Zajc, svet ga je imenoval, občinska kadrovska komisija pa znova ni dala soglasja k njegovemu imenovanju.

Soboški župan Aleksander Jevšek je danes ponovil, da soglasja za imenovanje Zajca ne dajo zato, ker so leta 2016 ugotovili, da Pomurske lekarne zdravil ne nabavljajo preko javnih naročil, kot bi to po zakonu o javnih naročilih morale. "Pomurske lekarne torej ne delujejo zakonito, posredno so zdravila zato dražja in zato, ker Zavod za zdravstveno varstvo zdravila plačuje dražje, kot bi jih lahko, če bi jih lekarne nabavljale preko javnih naročil, ima ZZZS manj denarja za vlaganje v zdravstvo in za krajšanje čakalnih vrst," je dejal.

Toda krog zdrah se bo že prihodnji teden znova nadaljeval, saj je za sredo sklicana seja sveta zavoda Pomurske lekarne, ki naj bi sklepal o samo enem predlogu: imenovanju Ivana Zajca za vršilca dolžnosti direktorja Pomurskih lekarn.