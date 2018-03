Ponekod po Sloveniji bo znova snežilo

Ma. F., STA

Ljubljana – Ponoči je napovedano močnejše sneženje, že v torek dopoldne pa bo sneg prešel v dež. V prihodnjih dneh se bo otoplilo, napovedane pa so tudi padavine, zaradi česar je pričakovati pospešeno taljenje snega. Uprava za zaščito in reševanje zato opozarja, da lahko pride do poplavljanja objektov in prometnic.

V Družbi za avtoceste so zapisali, da bo ponoči velik del države zajelo močno sneženje. Najbolj obilno naj bi bilo od Razdrtega do Trojan in od Karavank do Novega mesta, prav tako v Ljubljani in njeni okolici. Lokalno naj bi zapadlo med 20 in 30 centimetrov snega, ki pa se bo že v torek dopoldne začel taliti. Na Postojnskem bo precej vetrovno z burjo.

Pričakovati poplavljanje objektov in cest

Zaradi otoplitve in napovedanih padavin v prihodnjih dneh je pričakovati pospešeno taljenje snega. Uprava za zaščito in reševanje zato opozarja, da bo lahko poplavljalo objekte in prometnice, saj so zaradi velikih količin napluženega snega sistemi za odvodnjavanje ponekod zamašeni in onemogočajo odtekanja vode. Zato je priporočljivo, da ljudje pregledajo in po potrebi očistijo sisteme odvodnjavanja.

Ker bodo temperature ponoči pod lediščem, bodo na strehah objektov nastajale ledene sveče, ki lahko poškodujejo mimoidoče in parkirana vozila.

Snežne razmere v visokogorju

Nevarnost snežnih plazov je večinoma zmerna, druge stopnje. Predvsem so nevarna strma pobočja ter območja z napihanim snegom. Tam lahko ob večji obremenitvi snežne odeje sprožite snežni plaz. Spontano plazenje je malo verjetno, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Zaradi povišane vlage in nekoliko višjih temperatur se je snežna odeja malo hitreje sesedala in preobražala, nekaj je k temu pripomoglo tudi sončno vreme v nedeljo. Snežna odeja je sicer v senčnih legah še večinoma mehka in rahla, na južnih pobočjih in na planotah pa je na površini tanka skorja, ponekod pa je skorja, ki je nastala zaradi vetra. Vetru izpostavljene lege so močno spihane in zato lahko tudi trde. Veliko je klož.