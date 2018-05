Ponekod po Sloveniji močnejši nalivi

Ma. F.

Ljubljana – Velik del Slovenije so danes zajele padavine, ki so ponekod povzročile tudi nekaj nevšečnosti. Na Vojkovi cesti v Ljubljani je meteorna voda zalivala podvoz pod trgovskim objektom. Gasilci GB Ljubljana so ugotovili, da se voda izliva iz slabo pritrjene cevi za odvod meteornih voda. Cev so zasilno popravili in delno očistili zamašene vodne prepuste. Tudi na območju Maribora so močnejše padavine povzročile nekaj težav z meteornimi vodami.

Vir: Arso

Konec tedna prinaša nestanovitno vreme, ki bo bolj kot na mesec maj spominjalo na april. Danes popoldne se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo pogostejše v severni polovici Slovenije. Vmes bodo tudi nevihte s krajevno močnejšimi nalivi. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem pa šibka burja.

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma nevihte. Ponekod bo pihal severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, najvišje dnevne od 19 do 26 stopinj Celzija.

V nedeljo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo predvsem v gorskem svetu nastale krajevne plohe. Pihal bo veter vzhodnih smeri.