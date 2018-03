Popovič gre v tretje na volitve s stolpom

Župan Boris Popovič je danes predstavil še eno idejno rešitev razglednega stolpa, ki bi moral postati eden od simbolov sodobnega Kopra. Nagrajeno idejno zasnovo sta v tandemu izdelala slovenski arhitekt Sandi Pirš in eden najuglednejših italijanskih (tudi svetovnih) arhitektov iz Rima in Pariza Massimiliano Fuksas.

Capo Grande bi bil lahko arhitekturni presežek, toda močno se zapleta že pri zemljišču. Komisija je med petimi udeleženci s prvo nagrado (10.000 evrov) nagradila stolp Capo Grande. »Z Massimilianoim Fuksasom sva že delala, zato sem se z njim povezal in prve zasnove smo (vodja projekta je Janez Gačnik iz Studia PIRSS, statik pa Gorazd Črnko) decembra in januarja postavili v Rimu, potem pa smo jih dokončali v Ljubljani. Stolp tvorita dve vzpenjajoči spirali, ki se med seboj prepletata in ponazarjata sožitje dveh narodov, kultur, ki skozi zgodovino sobivata v tem prostoru. Zato je to tudi stolp miru. Blago se nagiba proti morju in koketira s starim mestnim jedrom na drugi strani zaliva, nazaj ga drži most, ki je kot sidro vpet v tla na Markovcu,« je pojasnil ljubljanski arhitekt.