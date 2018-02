Popovič odrezal Gašparja Gašparja Mišiča

Koper – Od danes Gašpar Gašpar Mišič nenadoma ni več direktor koprskega komunalenga podjetja Marjetica in najverjetneje niti več svetovalec koprskega župana Borisa Popoviča. Popovič je o tem odločil s sklepom župana, ker Mišiču ne zaupa več. Prepričan je namreč, da mu ni lojalen, da mu »skače v hrbet«. To pa zaradi tega, ker Mišič ni podprl Popoviča v prizadevanjih proti prvaku sindikata žerjavistov iz Luke Koper Mladenu Jovičiću in ker sumi, da je Mišič dosegel, da so njegovega tesnega sodelavca, vodjo odnosov z javnostjo in marketinga Vojka Rotarja, žerjavisti predlagali za novega delavsekga direktorja v Luki Koper.

Posebej je Mišiču zameril tudi obisk novega predsednika uprave Luke Koper Dimitrija Zadela v Marjetici, kar je razumel kot nelojalno delovanje. Vse to so za zdaj še neuradne informacije, ki so v javnost prišle šele pred pol ure. Vodenje Marjetice bo menda začasno prevzel Popovičev zaupnik Jani Bačič, precejšnja verjetnost pa je, da bo vodenje Marjetice kasneje prevzel dolgoletni direktor Vinakoper Nevijo Pucer.