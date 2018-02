Portorož je te dni gradbišče

Portorož – Te dni je v Portorožu aktivnih več gradbenih projektov, ki presegajo vrednost dveh milijonov evrov. Najbolj opazna je gradnja podmorskega izpusta meteorne vode, za kar bo Kempinski Palace odštel približno milijon evrov. Za prenovo Plažnega objekta 2, v katerem so Cacao, Montagu in več trgovin, pa bodo lastniki namenili približno 700.000 evrov.



Kempinski Palace je po stari pogodbi, ki jo je z občino sklenil Istrabenz Turizem, dolžan zgraditi podmorski izpust meteornih vod, ki bo preprečil poplavljanje lokalov in parkiranih avtomobilov ob večjih nalivih. Pod zemljo bodo vkopali zadrževalnik meteornih vod in v morje speljali 320 metrov dolgo in 1,2 metra široko cev. Ob glavnem portoroškem pomolu bo vkopana, dlje od obale pa položena na dno. Prav danes bodo iz razkopanega parka sredi Portoroža s tehniko podvrtavanja speljali meteorne cevi tako, da ne bodo prekopavali ceste. Zaradi del bodo promet speljali samo po eni strani cestišča dvosmerno. Gradbinci koprskega Grafista morajo dela opraviti do 26. aprila.



Nekoliko prej bodo le lučaj stran dokončali obnovo približno 2000 kvadratnih metrov trgovskih in gostinskih lokalov v Plažnem objektu 2, katerega največji lastnik je Okolje Piran, ob njem pa še podjetje Edisontrade. Ta se je že lotil obnove vseh trgovskih lokalov vzdolž portoroške promenade. Lastnik kavarne Cacao je obnovitvena dela že opravil in na račun starih plažnih skladišč in sanitarij povečal površine za novo kuhinjo in lokal. Okolje pa bo nove prhe, sanitarije in sefe za kopalce uredilo v prostorih dalj časa zaprtega lokala Kanela. Po besedah direktorja Okolja Alena Radojkoviča bo objekt ostal v enakih gabaritih, uredili bodo tlake in kamnite obloge ter manjšo zelenico. Trgovske lokale ob portoroški promenadi bodo obnovili do velikonočnih praznikov, prostore na plažni strani pa kakšen teden kasneje.



Družinsko podjetje Matjaž pa se je lotilo prenove penziona in gostišča Tomi. V centru Portoroža bodo obnovili restavracijo in zimski vrt gostišča Oštarija, v penzionu Tomi pa bodo uredili sedem novih hotelskih sob in novo restavracijo z vrhunsko kulinarično ponudbo. Za obnovitvena dela bodo namenili pol milijona evrov.



Portoroški hoteli so med šolskimi počitnicami ob koncu tedna zasedeni približno 80-odstotno, nekoliko slabše med tednom. Obisk je podoben lanskemu, vendar slabši od pričakovanj, predvsem zaradi do turistov neprijaznega vremena.