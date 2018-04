Portorož ne bo sledil Ljubljani

Piran – V piranski občini ne bodo sledili Ljubljani z višino turistične takse. Včeraj so namreč v prvem branju na občinskem svetu z večino glasov sprejeli pobudo, ki so jo v občinski upravi uskladili s predstavniki turističnega gospodarstva, da bo turistična taksa znašala dva evra, skupaj s promocijsko takso za STO torej 2,50 evra ali približno dvakrat več kot doslej. Novo takso bodo začeli obračunavati šele 1. januarja 2019.



Ljubljanski mestni svet je pred kratkim odločil, da bo nova turistična taksa v Ljubljani znašala 2,50 evra (in to bodo obračunavali že od 1. maja letos), 25 odstotkov promocijske takse pa bodo dodali 1. januarja 2019, kot to predvideva zakon (skupaj 3,125 evra). Kljub toliko višji taksi ni rečeno, da bo Ljubljana z njo zbrala več v proračun kot Piran. Lani je Ljubljana ustvarila 1,485 milijona prenočitev in 1,653 milijona evrov turistične takse, Piran pa je imel 1,593 milijona prenočitev in kar 2,095 milijona evrov takse. Pri končnem izplenu je pomembno, koliko je turistov, ki so upravičeni do popustov, kako natančni so pri obračunavanju takse in seveda, koliko je plačnikov pavšalne takse. V piranski občini zberejo skoraj petino takse od pavšalistov (vikendašev in lastnikov čolnov.)



Odlok, ki so ga podprli v Piranu, predvideva maksimalno obračunavanje letnega pavšala, in sicer 45 evrov za ležišče. To pomeni, da bo najnižji pavšal znašal 90 evrov (stanovanje do 30 kvadratnih metrov) in najvišji letni pavšal 270 evrov (za stanovanje nad 90 kvadratnimi metri). Tisti, ki oddajajo stanovanja, pavšalne takse ne plačujejo. Te ne plačujejo tudi lastniki drugega ali tretjega stanovanja, če imajo stalno bivališče v piranski občini. Za plovila do osem metrov bo občina računala 60 evrov, za plovila do 12 metrov 120 in za daljša od 12 metrov 180 evrov letne pavšalne turistične takse.



V koprski in izolski občini so načeloma dogovorjeni s piransko o tem, da bodo pripravili podoben predlog. Skoraj gotovo bodo tudi v sosednjih dveh občinah začeli takso obračunavati 1. januarja 2019 in tudi letna pavšalna bo enaka kot v Piranu. Velika verjetnost je, da bo tudi osnovna taksa (dva evra) enaka, le da v obeh občinah še preučujejo možnost, da bi to obračunavali le v glavni sezoni, zunaj sezone pa bi imeli nižjo tarifo. O tem se bodo v obeh občinah odločali čez en mesec, saj jim zakon dopušča možnost odločitve do sredine junija letos.