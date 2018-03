Pravda o uporabi kamnoloma Velika Pirešica

Celje – Družba VOC Ekologija, ki v stečaju CM Celje hoče predvsem kamnolom Velika Pirešica, toži CM Celje v stečaju in Ecobeton z zahtevo, da slednji preneha rudariti v kamnolomu. Pogodbo z Ecobetonom je sklenila stečajna upraviteljica Milena Sisinger, ki ostaja na čelu stečaja, saj je sodišče zavrnilo zahtevo za njeno razrešitev.



Pod zahtevo so bili podpisani VOC Ekologija, Družba za upravljanje terjatev bank in Gorenjska banka. Morda nimajo istih interesov v kamnolomu, imajo pa istega pooblaščenca, odvetnika in predsednika Zbornice upraviteljev Slovenije Marka Zamana. Sodnica Petra Giacomelli – zahtevo za njeno izločitev je sodišče zavrnilo kot neutemeljeno – je sledila obrazložitvi Sisingerjeve in zavrnila zahtevo za njeno razrešitev. Glede na vse pretekle postopke se bodo upniki najverjetneje pritožili.

VOC Ekologija, DUTB in Gorenjska banka so se v zahtevi med drugim sklicevale na poročilo o skrbnem pregledu stroškov stečajnega postopka, ki ga je pripravila Odvetniška pisarna Zaman in partnerji. Po besedah Sisingerjeve se ob pripravi poročila nihče ni oglasil pri njej, uporabili pa so napačne podatke. Da so v poročilu zgolj pavšalne ugotovitve, ki ne morejo omajati zaupanja v poročila Sisingerjeve, je ugotovilo tudi sodišče.

Zaman pa vztraja, da upraviteljica neupravičeno bremeni ločitvene upnike s splošnimi stroški: »Ta stečajni postopek je glede stroškov zelo specifičen in je z izjemo Vegrada edini, kjer se obremenjuje posebne ločitvene upnike s splošnimi stroški stečajnega postopka.«



Rudariti ali ne?



Ključna težava je povezana s kamnolomom. Medtem ko je Sisingerjeva večkrat poudarila, da se bodo s prihodki iz kamnoloma poplačevali stroški, ta denar, skupno gre za že več kot dva milijona evrov, zdaj čaka.

Zaman je ogorčen: »Če upraviteljica misli, da je to posebna stečajna masa, naj jo deli ločitvenim upnikom, če pa misli, da je to splošna stečajna masa, bi jo morala porabiti za splošne stroške, ne pa da s tem bremeni ločitvene upnike.« Z vprašanjem, kam ta denar sodi, se že ukvarjajo sodišča, ker pa sodna praksa ni enotna, Sisingerjeva čaka na končno odločitev sodišč.



Medtem pa Ecobeton rudari v kamnolomu, za ta dela se je potegoval tudi VOC, vendar je bila njegova ponudba najslabša. Zdaj VOC Ekologija dokazuje, da bo kamnolom po uporabi manj vreden in da je stanje nezakonito, pojasnjuje Zaman: »Sklep o najemu je bil izdan leta 2012, ne govori ne o trajanju, ne o tem, kdo je najemnik, ne pod kakšnimi pogoji se lahko kamnolom v najem da. Prvič v moji karieri sem videl tak sklep. Če bo nekdo izpraznil kamnolom, ne bo nič več ostalo.«



Ali je kamnolom možno izprazniti v tako hitrem času, bo povedal tudi sodni izvedenec. Aprila bo na sodišču pričala Sisingerjeva, ki vztraja, da gre za specifično situacijo: »Tu se izvajajo rudarska dela, da se ohranja koncesija, česar pa insolvenčni zakon sploh ne pozna.«

Če bi sodišče vsako leto znova izdajalo sklep o najemu kamnoloma, bi morda že danes ne rudarili več, saj bi bilo na vsak sklep najverjetneje kup pritožb. Tako kot pri prodaji kamnoloma, ki se dodatno odmika. Država, ki je v kamnolomu vložila lastninsko tožbo, je v pritožbi predlagala, da bi počakali na odločitev ustavnega sodišča v podobni zadevi.

Prodaje kamnoloma, kjer je izvrsten kamen za železniško infrastrukturo, tako še kar nekaj časa ne bo. Ni nepomembno, ali bo kamnolom med tem časom deloval ali ne. Delujoč je vreden 15,3 milijona, nedelujoč samo milijon evrov.