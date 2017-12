V spomin na plebiscitarno odločitev za samostojno Slovenijo leta 1990 danes praznujemo dan samostojnosti in enotnosti.

Na današnji dan pred 27 leti so bili razglašeni rezultati plebiscita, ki se ga je 23. decembra 1990 udeležilo 93,2 odstotka volilnih upravičencev v Sloveniji. Odgovarjali so na vprašanje: »Ali naj Slovenija postane samostojna in neodvisna država?« Za je glasovalo 1.289.369 ljudi oziroma 95 odstotkov tistih, ki so se referenduma udeležili, kar je 88,5 odstotka vseh volilnih upravičencev.

Da je plebiscit uspel, je bilo znano že nekaj po 22. uri na dan plebiscita, ko so prešteli okoli 60 odstotkov glasov. Predsednik Demosa Jože Pučnik je takrat izrekel znameniti stavek, da Jugoslavije ni več in da gre zdaj za Slovenijo.

Praznik se je do septembra leta 2005 imenoval dan samostojnosti, s spremembo zakona o praznikih in dela prostih dnevih pa so ga dopolnili z »in enotnosti«, saj naj bi na ta dan Slovenci pokazali največjo mero enotnosti v svoji zgodovini.

V uradu predsednika republike bodo državni praznik znova počastili z dnevom odprtih vrat. Predsednik Borut Pahor bo obiskovalce tudi nagovoril. Pred predsedniško palačo bo postrojena častna straža garde Slovenske vojske.