Pred 170 leti so prvič izobesili slovensko zastavo

Ba. Pa., STA

Ljubljana/Vač – Na današnji dan mineva 170 let, odkar je slovenski domoljub Lovro Toman na Wolfovi 8 v Ljubljani prvič izobesil slovensko zastavo. V spomin na ta dogodek danes obeležujemo dan zastave. Zaznamovali ga bodo na nedeljski proslavi v zemljepisnem središču Slovenije v Spodnji Slivni pri Vačah. Slavnostni govornik bo predsednik združenja VSO Aleš Hojs.

Društvo Heraldica Slovenica je slovesnost v Spodnji Slivni prvič priredilo leta 1998, ob 150. obletnici prvega izobešanja slovenske zastave. Vse od takrat slovesnost pripravijo vsako prvo nedeljo po 7. aprilu. Letošnja bo tako potekala. Na proslavi vsako leto sodelujejo pesniki, pisatelji, zgodovinarji, etnologi, poslanci vseh političnih opcij, predstavniki verskih skupnosti, županje in župani slovenskih občin, Slovenska vojska in veterani vojne za Slovenijo, so zapisali v društvu.

Tudi letos bo po paradnem sprevodu državnih in občinskih zastav ter društvenih praporov gardna enota Slovenske vojske z vsemi častmi dvignila štirimetrsko zastavo Slovenije. Zbrane bodo med drugim nagovorili litijski župan Franci Rokavec, predsednik društva Heraldica Slovenica Aleksander Hribovšek in predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Aleš Hojs.

Društvo je sicer nedavno izdelalo in objavilo tudi informativno spletno stran izobesi-zastavo.si, ki je posvečena slovenski zastavi in spodbuja njeno zgledno državljansko uporabo. Obsega navodila za pravilno rokovanje z najvidnejšim državnim simbolom, ima kompletno pravno podlago in spodbuja redno izobešanje. Kot je razvidno s spletne strani, morajo biti barve, če je zastava izobešena na drogu, razporejene od zgoraj navzdol po temle vrstnem redu: bela, modra, rdeča. Grb mora biti, gledano od spredaj, na levi strani zastave v levem zgornjem delu.

Zdajšnjo slovensko zastavo in grb je slovenska skupščina razglasila 24. junija 1991 s sprejemom dopolnila k ustavi takratne Socialistične republike Slovenije iz leta 1974. Določbe je povzela tudi nova slovenska ustava, ki jo je slovenska skupščina sprejela 23. decembra 1991.