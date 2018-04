Pred gasilskim vozilom na nujni vožnji je stekel čez cesto

Kranj – Med nujno intervencijsko vožnjo kranjskih gasilcev v nedeljo zvečer je v semaforiziranem križišču na Polici pri Kranju tik pred gasilskim vozilom, ki je imelo prižgane intervencijske luči, čez cesto na prehodu za pešce nenadoma stekel pešec. »Nezaslišano dejanje« bodo policisti kaznovali, saj so kršitelja že našli.



»Dogodek nas je vse gasilce pretresel in presenetil,« je dejal Andraž Šifrer, vodja operative v kranjski poklicni gasilski enoti. Pojasnil je, da so gasilci po pozivu regijskega centra za obveščanje odhiteli na intervencijo. Med vožnjo na kraj dogodka morajo biti reševalci kljub stresu, ki ga pri tem doživljajo, pozorni tudi na ljudi okoli sebe in vse druge udeležence v prometu. »Potem pa nas preseneti še tako nerazumljivo in vsega obsojanja vredno dejanje. Lahko rečem, da v karieri česa podobnega še nisem doživel, in resnično si želim, da je bil ta dogodek prvi in zadnji,« je dodal Šifrer.



Kranjski poklicni gasilci so v eno o gasilskih vozil namestili kamero, tako da so pešca posneli, je povedal Šifrer in pojasnil, da so jo namestili zgolj za snemanje intervencij, posnetke pa uporabljajo za lasten arhiv. Zdaj razmišljajo, da bi s kamerami opremili še druga intervencijska vozila.

Simon Sušanj, policijski inšpektor s kranjske policijske uprave, je povedal, da so med ogledom posnetka ugotovili, da »je bilo to početje precej nevsakdanje, nevarno in neodgovorno, saj je pešec stal na robu vozišča, deloma skrit. Ko je gasilsko vozilo pripeljalo do križišča, je nenadoma stekel predenj. Videli smo celo, da se je po tem nevarnem dejanju smejal in se s svojim prijateljem veselil na kraju dogodka«. Policisti so kršitelja odkrili in ugotovili, da gre za starejšega moškega iz okolice Kranja. Dejanje je obžaloval, vendar policistom o tem primeru ni povedal nič konkretnega, je dejal Sušanj.



Zoper pešca vodijo prekrškovni postopek. Globe so za take kršitve razmeroma nizke, meni Sušanj, saj je predpisana kazen 80 evrov. Na policiji upajo, da je šlo za enkraten in izjemen primer, in ne bodo predlagali zvišanja globe za takšne primere.



Policisti vsako tovrstno dejanje odsvetujejo, saj je zelo nevarno. Le prisebnosti voznika gasilskega vozila se kaže zahvaliti, da ni bilo tragičnih posledic, je še dejal Sušanj. Če pa bi pešec s tem ravnanjem povzročil prometno nesrečo, je dodal, bi preverjali celo znake kaznivega dejanja.



Lani so po podatkih kranjske policijske uprave policisti in reševalne službe (brez nujne medicinske pomoči) na Gorenjskem opravili okoli 2500 nujnih voženj, a so bile prometne nesreče zelo redke. Kranjski poklicni gasilci, ki so lani sodelovali na okoli 500 nujnih vožnjah, niso bili udeleženi v nobeni prometni nesreči, policisti, ki so opravili okoli tisoč voženj, pa le v dveh manjših.