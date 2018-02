Pred kolapsom sodnega sistema

Ljubljana – Predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani Marjan Pogačnik se počuti kot Don Kihot. Njegov mandat je bil štiri leta zaznamovan s prizadevanji, da bi našel sogovornika za rešitev težav na kazenskem oddelku, posebno specializiranem. Če rešitve v mesecu dni ne bo, napoveduje, da se bo sistem sesul.



»Čez leto ali dve bo problem trajanja kazenskih postopkov postal popolnoma nerešljiv. Odgovor bi pravzaprav potrebovali v mesecu dni, če ne želimo, da sistem kolapsira. Na ljubljanskem okrožnem sodišču kot največjem sodišču v državi že od leta 2013 ponujamo več vrst rešitev, uvedbo novih poslovnih procesov, izpeli smo se, razmere je nujno treba urediti.«



Tako se na napovedi predsednika vrhovnega sodišča Damijana Florjančiča ob odprtju novega sodnega leta, da je prednostna naloga slovenskega sodstva zmanjševanje števila nerešenih kazenskih zadev in skrajševanje časa njihovega reševanja, odziva predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani Marjan Pogačnik. Pripad kazenskih zadev na to sodišče se je v štirih letih povečal za skoraj 300 odstotkov, rezultati bi bili še slabši, če se sodišče samo ne bi lotilo nekaterih notranjih ukrepov. Toda v pravosodju njegovi deležniki ne stavijo na iste rešitve. Struktura kazenskih zadev se je v zadnjih osmih letih popolnoma spremenila, ministrstvo za pravosodje je prepričano, da bi novela zakona o kazenskem postopku marsikaj izboljšala, a politične volje za to ni bilo.



Najtežji kazenski primeri varni pred roko pravice



Na kazenskem področju je čedalje več nerešenih zadev, čeprav se je pripad novih zadev zmanjšal. Čas njihovega reševanja se večinoma podaljšuje, še posebno na oddelkih specializiranih sodišč, ki obravnavajo najzahtevnejše in najbolj zapletene primere.