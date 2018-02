Premalo bolnikov si je zlomilo hrbtenico po pravilih

Ljubljana – Ljudje si hrbtenice ne zlomijo vedno po pravilih, ki veljajo v obračunskem modelu slovenskega zdravstva, v računalnikih pa se izgubljajo tudi na druge načine. ZZZS in ministrstvo tako nimata pravih podatkov o številu operacij hrbtenice, smo ugotovili po daljšem iskanju in primerjanju podatkov v UKC Ljubljana.



Državna sekretarka Ana Medved z ministrstva za zdravje je prejšnji teden navedla, da je UKC lani izvedel samo 70 odstotkov operacij hrbtenic in da tudi ni izpolnil enkratnega dodatnega programa (EDP) operacij za skrajšanje čakalnih vrst. »Žal se je izkazalo, da javni zavodi niso sposobni opraviti programa,« je dejala, ko je govorila o vzrokih, zakaj je vlada letos sto operacij hrbtenic dala v izvedbo novemu, že 17. izvajalcu ortopedskih operacij, to je MD Medicina. Ali res?

Pridobili smo izvorne podatke iz računalniških programov operacijskih dvoran, kamor jih vnašajo administratorke ob izvedbi operacij. Prišli smo do osupljivih ugotovitev.