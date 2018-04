Preseliti nameravajo 12 romskih družin

Novo mesto – Po več letih priprav je novomeška občina naposled pripravila spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta (OPN) za območje romskega naselja Žabjak – Brezje, ki bodo omogočile ureditev komunalne infrastrukture za območje, kjer živi približno 700 Romov.



Dopolnjen prostorski načrt bo v javni razpravi do konca tega meseca, sprejeli pa ga bodo predvidoma jeseni. Za celovito ureditev 4,9 hektarja velikega območja namerava država do leta 2020 prispevati dobre tri milijone evrov. Strošek prostorskega akta in vseh naložb – od komunalne opreme in postavitve 60 bivalnih enot do nogometnega igrišča, rekreacijskih zelenih površin in prostora za delovanje vladnih in nevladnih organizacij – je ocenjen na 4,8 milijona evrov. Po podatkih novomeške občine živi v tem naselju približno 700 Romov.