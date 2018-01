Prestižna nagrada Delovi novinarki

Ljubljana – Dolgoletni Delovi novinarki in urednici priloge Znanost Silvestri Rogelj Petrič je Slovenska znanstvena fundacija v Prešernovi dvorani Slovenske akademije znanosti in umetnosti slavnostno danes podelila prestižno priznanje Komunikatorica znanosti leta 2017.

Priznanje je prejela za vlogo, ki jo je kot pobudnica imela pri nastanku priloge Znanost v Delu, prve tovrstne priloge v dnevnem časopisu, za poročanje o dosežkih znanosti doma in na tujem, še posebej pa za poljudno predstavljanje in poročanje o vsakoletnih Nobelovih nagradah in nagrajencih.



Priloga Znanost v Delu izhaja že 32. leto in je še vedno edina redna poljudnoznanstvena priloga v dnevnem časopisju, kar daje Delu posebno vrednost. Iskrene čestitke!